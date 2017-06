Marcus Vicente destina emendas para oito municípios do norte capixaba – BSFco – ES

Compartilhar Facebook

O deputado federal Marcus Vicente (PP-ES), que também coordena a Bancada Capixaba no Congresso Nacional destinou em 2017 mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para cidades do norte do Espírito Santo.

Pancas, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Jaguaré, São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, Montanha e São Mateus, foram indicados a receber recursos para obras de construção de quadras poliesportivas, Patrol, equipamentos para Instituições filantrópicas, drenagem e pavimentação de ruas, dentre outros.

“Procuro sempre trabalhar de forma séria e republicana, honrando os votos que recebi da população capixaba, e com o compromisso de buscar cada vez mais obras, programas e serviços que possam melhorar a qualidade de vida da população”, disse o deputado.

Fiscalização

Presidente do Partido Progressista no Estado, Vicente também criou na Câmara dos Deputados a Comissão de Fiscalização da BR 101, que acompanha a concessão da rodovia à iniciativa privada, realizando audiências públicas em Brasília e no Espírito Santo com os órgãos do Governo e a empresa concessionária, reuniões de trabalho nos municípios impactados pelas obras e cobrando prazos para a duplicação e tarifa justa para os usuários.

Neste mês, a Comissão conseguiu do Ibama, após reunião na Sede do órgão com a participação da ANTT, a indicação de que finalizará as licenças e autorizará obras de duplicação na rodovia a partir de junho, em 155,7 quilômetros.

Após a criação da Comissão de Fiscalização em Brasília, ainda, o Tribunal de Contas da União passou a monitorar as obras no Estado e exigiu explicações da empresa sobre possíveis atrasos e aumentos abusivos do pedágio.

Agências da Caixa

Marcus Vicente levou a solicitação dos municípios de Santa Maria de Jetibá e Jaguaré ao presidente da Caixa Gilberto Occhi para elevação de categoria dos seus PABs (Postos de Atendimento Bancário) ao nível de Agência.

O deputado obteve sinalização positiva do presidente da instituição Gilberto Occhi. “O presidente Occhi acredita que em breve os municípios possam já contar com uma Agência completa da CAIXA, com todos os serviços disponíveis para a população e correntistas”, informou o deputado Vicente.

Vinicius C. Oliveira