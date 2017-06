Mantenenses se revoltam contra processo de cassação e reafirmam seu apoio a excelente administração de João Rufino

A cidade pacata, sossegada está em total agito, contra o processo de cassação do atual prefeito e dos seus acusadores. A gigante cidade que já pegou fogo e incendiou movimentos políticos acordou. Quem tirou o seu sono que coloque a barba de molho, São estas palavras que estamos ouvindo nos comércios, nas praças, ruas bairros e distritos. Para o Sr,. Laurindo de 64 anos, morador de Mantena a 64 anos, que não permitiu sua foto, isto é uma covardia de quem sempre afundou a cidade, não vamos permitir, disse o morador. Segundo ele Mantena esta a mais de 30 anos sem um prefeito que olhe para o povo e para o crescimento do município, em trinta anos conseguimos uma pessoa que é igual a gente e que importa com a gente uai, vem estes capetas pra tirar da gente,não vai mesmo, afirmou.

O informeleste um dos principais sites de noticia da cidade publicou esta matéria: Os mantenenses viveram um dia tenso e de expectativa nesta quinta-feira, 29 de junho, em virtude do processo RE 0000770-43.2016.6.13.0169, que pede a cassação do prefeito eleito João Rufino e seu vice Luiz Garcia, que seria julgado no TRE em Belo Horizonte.

O julgamento foi adiado para o dia 6 de julho, próxima semana, às 17 horas. Desde o momento que os mantenenses tomaram conhecimento do que estava acontecendo e sobre o futuro da política na cidade, um grande alvoroço tomou conta das redes sociais, e pelas ruas da cidade.

Centenas de pessoas manifestando indignadas contra o recurso, uma vez que, João Rufino e Luiz Garcia, venceram nas urnas pelo voto popular, e diante da excelente administração que estão fazendo à frente do executivo, onde em apenas 6 meses de governo, mudou a realidade da cidade, e estão reafirmando seu apoio, a essa dupla vencedora.

Manifestação de carinho, de apoio, em pedidos de oração, e também de muita revolta, porque acreditam que Mantena voltou a estar no rumo do desenvolvimento. As pessoas não querem que João Rufino saia da prefeitura. Pessoas que não o apoiaram na campanha também estão indignadas porque estão aplaudindo sua maneira de conduzir o executivo.

Povo estava com saudade de um prefeito que trata bem as pessoas, que tem tempo para ficar no gabinete e atender seu povo, um prefeito que toma decisões, que se preocupa com os outros, homem simples e que sabe trabalhar.

PROCESSO

Este processo foi movido no dia 20 de setembro de 2016, pelo então candidato Gentil Mata da Cruz (PPS), contra o também candidato João Rufino (PSB), o seu vice Luiz Garcia e o empresário Paulo Abílio, onde teriam praticado captação ilícita de sufrágio (compra de voto), quando da realização do aniversário de Paulo Abílio.

Em Mantena o processo foi julgado e decidido pelo Juiz Eleitoral que não houve crime eleitoral praticado por João Rufino, Luiz Garcia e Paulo Abílio. Diante da decisão, foi impetrado recurso junto ao TRE em Belo Horizonte, onde o julgamento final, é realizado por parte de um relator e mais 6 desembargadores.

O julgamento já foi adiado por várias vezes e remarcado para acontecer nesta quinta-feira, porém foi adiado para o dia 6 de julho.

De acordo com o advogado Dr. Adivar Gomes, o relator do processo, votou contrário à prova dos autos. Esse mesmo relator estava se afastando do Tribunal, com sua última participação na seção e ele não vota mais. O primeiro vogal e hoje Presidente do TER pediu vista no processo e adiou o julgamento.