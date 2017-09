MAIS UMA TRAGEDIA NA ESTRADA! Quatro pessoas morrem em grave acidente em rodovia de Cachoeiro

Segundo testemunhas, uma carreta invadiu a contramão e atingiu o veículo de passeio, onde estavam as quatro vítimas.

Quatro pessoas morreram em um grave acidente, no início da tarde desta sexta-feira (22), na rodovia ES 488 – conhecida como Rodovia do Contorno – em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. Uma carreta e um carro de passeio bateram de frente, na altura do Km 4 da rodovia, em Monte Líbano, por volta do meio-dia.

Segundo testemunhas, a carreta invadiu a contramão e atingiu o carro de passeio, modelo Volkswagen Santana, onde estavam as quatro vítimas. Três delas foram identificadas como Fabrício da Silva, de 27 anos, Cleuseni da Silva César, de 44, mãe de Fabrício, e Jerônimo Francisco César, de 49. O quarto ocupante do veículo ainda não foi identificado.

As quatro vítimas morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.