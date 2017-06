MAIS UMA DELICIOSA FEIRA SABOR & ARTE ACONTECE FAZENDO GRANDE SUCESSO.

Compartilhar Facebook

Com incentivo e apoio do Prefeito Municipal Alencar Marim e parceria com IFES, ONG SENTINELA FRANSCISQUENSE, produtores rurais aconteceu mais uma super Feira Sabor & Arte no dia 17/06/2017 Sábado às 19 horas, na Praça Senador Atílio Viváqua, os Francisquenses puderam conhecer e também, adquirir produtos da agroindústria, específicos da cidade, fortalecendo a agricultura local.

Esta uma iniciativa da Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Agricultura. Foi uma das propostas de trabalho do prefeito Alencar Marim, que ver neste setor o desenvolvimento por meio de investimentos, apoio e incentivo.

O objetivo da feira é revelar a potencialidade do município na agroindústria. O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus de Barra de São Francisco, e ONG Sentinela Francisquense acredita nos importantes resultados deste setor na geração de emprego e renda, o que fazer com que o homem volte para o campo. Estas entidades têm colocado todos os esforços apostando no que tem o surpreendido, ‘’ os bons resultados, ’’ De acordo com Samuel Teixeira Secretário de Agricultura de Barra de São Francisco, “a Feira Sabor e Arte e uma forma de trazer aos munícipes a diversificação da agroindústria local”.

Os agricultores expuseram vários produtos como: massas, biscoitos, pães, bolos, queijos, lingüiça, defumados, empacotados entre outros produtos.

A iniciativa contou com a apresentação dos alunos do curso de dança da Casa da Cultura, ente outras atrações. Samuel Teixeira Secretário de Municipal de Agricultura afirmou que “a Feira Sabor & Arte, vai continuar acontecendo quinzenalmente, na Praça Senador Atílio Viváqua”.

O morador de Barra de São Francisco Emanuel José, gostou e gastou disse que o almoço de domingo ia ser diferente, mais gostoso, achou o produto que estava pensando buscar La no sul do estado.