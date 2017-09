Mais um integrante da quadrilha que roubava sacas de café é preso em Nova Venécia

Compartilhar no Facebook

Durante operação na madrugada desta sexta-feira (01), policiais militares do 2º Batalhão detiveram um suspeito de participar de uma quadrilha de roubo e furto de sacas de café que atuava no norte do Estado. Durante a operação, a polícia também apreendeu 103 sacas de café, sem comprovação de origem e uma arma de fogo.

O Serviço de Inteligência da Unidade vinha realizando levantamentos em torno de uma quadrilha especializada no roubo e furto de sacas de café e obteve informações de que o grupo estava descarregando produtos furtados, na propriedade rural do suspeito de receptação, localizada no Córrego Chapadinha, próximo a Rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão. O homem foi identificado como D.D.C.

Um cerco foi montado com apoio das equipes da Força Tática e radiopatrulha, momento em que os policiais obtiveram a informação de que uma pessoa havia sido atingida por disparo de arma fogo, próximo a um depósito de café. Imediatamente a vítima foi localizada pelos militares e socorrida com apoio da guarnição do Corpo de Bombeiros. Foi constatado que quatro integrantes da quadrilha estavam armados e haviam tentado roubar um depósito de café, quando uma das vítimas tentou fugir e foi atingida por disparo efetuado por um dos criminosos. Os assaltantes fugiram e em seguida foram avistados na propriedade de D.

Com a chegada dos policiais ao local, os suspeitos fugiram, deixando um veículo Fiat Pick Up, que havia sido furtado na cidade de Nova Venécia na noite anterior e estava sendo usado para transportar as sacas de café.

Na posse do suspeito D.D.C. foi aprendido um revólver calibre 32 e certa quantia em dinheiro, além do veículo furtado abandonado pelos assaltantes.

Com a expedição de um mandado de busca e apreensão, pela 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, foi possível localizar 103 sacas de café, sem comprovação de origem.

Uma das testemunhas que trabalha na propriedade da vítima reconheceu algumas sacas de café furtadas, devido à amarração/costura do fechamento das sacas, uma técnica individual dificilmente copiada por outra pessoa.

O suspeito, a arma e os produtos apreendidos foram encaminhados ao plantão policial de Nova Venécia.

Parte da quadrilha já havia sido presa em outra operação realizada recentemente, quando policiais do 2º BPM descobriram os suspeitos do furto de 180 sacas de café, ocorrido na noite do dia 08 de agosto deste ano, na localidade de Córrego do Macaco, zona rural de Nova Venécia.

O comandante da Unidade, tenente-coronel Aleixo Santos Batista, destacou que ação representa um duro golpe contra as ações desses criminosos. A população pode contar com a Polícia Militar e denunciar fatos dessa natureza. Contribuindo assim para que ações como essa continue sendo realizadas reiteradamente, trazendo mais tranquilidade para o homem do campo, disse o comandante.