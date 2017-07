Mais um acidente foi registrado pela Policia Militar de Barra de São Francisco – com um Jovem de 16 Anos.

Mais um acidente foi registrado pela Policia Militar de Barra de São Francisco, por volta das 16 horas desta quarta feira 05 de julho de 2017, próximo à Vila Paulista na Reta GRAMAZINI, BR 320 ES.

Segundo informações, um adolescente de 16 anos conduzia uma MOTOCICLETA POP 100 e direcionava no sentido Barra de São Francisco, Vila Paulista, em uma reta da Rodovia. No trecho perto da GRAMAZINI, tentou fazer uma ultrapassagem á uma motocicleta que direcionava no mesmo sentido, vindo colidir de frente com um caminhão MERCEDES BENZ, conduzido por Joanader Lopes de Souza que seguia sentido contrario. Devido à colisão o adolescente caiu vários metros de distância. A Policia Militar foi acionado e o corpo de bombeiro foi comunicado, integrada pelos Policiais Militares, Cabo Magno, Soldado Fuzari, o soldado Jota Junior que foram até o local e prestaram socorro a vitima que estava caída em um pasto na beira do asfalto.

Segundo informações, o adolescente teve ferimentos graves, no momento da avaliação dos bombeiros estava com o coração batendo lentamente e em estado de choque, foi socorrido até o pronto Socorro de Barra de São Francisco, onde ficou sobre os cuidados médicos.

Segundo informações o adolescente reside no Córrego do Caju, interior do Distrito de Vila Paulista.

O condutor do veiculo foi conduzido a delegacia para prestar depoimento.