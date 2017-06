Mais de 600 casas entregues em Linhares

Compartilhar Facebook

Na manhã desta quinta-feira (01), o governador Paulo Hartung, o prefeito, Guerino Zanon, e o vice-presidente da Caixa Econômica, Antônio Carlos Ferreira, entregaram 609 novas casas populares, no bairro Santa Cruz, em Linhares, município localizado na Região Norte do Estado. O empreendimento conta com investimentos da ordem de R$ 30 milhões.

De acordo com informações do Governo Federal, a entrega dos imóveis conclui a segunda etapa do Residencial Jocafe II, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O governador Paulo Hartung destacou que o Poder Executivo Estadual tem somado forças junto aos municípios e União para reduzir os altos índices de déficit habitacional do país.

“É uma ação importante pois permite às famílias contempladas o fim da dependência do aluguel, ou até em algumas situações, o fim da dependência de um familiar para morar de favor e passar a ter uma casa própria o que é uma grande conquista social”, explicou o governador Paulo Hartung.

“É um momento especial para Linhares com a aplicação de uma política habitacional de ineditismo enorme com o Governo do Espírito Santo como parceiro para viabilizar infraestrutura para que os empreendimentos sejam entregues com qualidade. Entregamos 415 residências em 2012, hoje mais 609 e em breve mais 1600 casas serão entregues”, afirmou o vice-presidente.

Já o prefeito Guerino Zanon ressaltou que o município é parceiro dos Governos Estadual e Federal para viabilizar a construção de novas casa populares no município. “Não queremos que o programa acabe. Vamos continuar pedindo ao Governo Federal e ao Governo do Estado, que sempre nos ajudou, que continuem investindo em residências populares porque existe um déficit enorme no país”, salientou.

Eliana Goncalves Pião, que recebeu a chave da casa própria das mãos do governador Paulo Hartung, a mais nova moradora do, Residencial Jocafe II, disse que é a realização de um sonho e a conquista de uma vida. ” Agradeço a Deus e aos governos. Essa casa é um sonho nosso e espero que todos sejam felizes”, disse com lágrimas nos olhos, voz trêmula e um enorme sorriso no rosto.

