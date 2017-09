Maior ladrão de cargas do ES é preso em prédio de luxo em Vitória

Apontado pela polícia como o maior ladrão de cargas do Espírito Santo, Alcenir Pereira dos Santos, 38 anos, foi preso durante a Operação “Carga Pesada”, finalizada nesta sexta-feira (15) pela equipe da Delegacia de Roubo a Cargas.

Alcenir, preso pelo menos 12 vezes – uma delas por envolvimento com o roubo à empresa aérea TAM, no interior do Aeroporto, quando foram levados mais de R$ 1 milhão em celulares – foi preso de novo, na manhã da última terça (12) quando saía de um apartamento de luxo localizado em Jardim Camburi, Vitória.

A prisão foi realizada Delegacia de Crime Contra o Patrimônio (DCCP) de Aracruz em conjunto com Delegacia de Roubo a Cargas.

No momento da prisão foram apreendidas duas máscaras, chaves de veículos, R$ 130.300 em cheques, assim como cinco telefones celulares e alguns chips de celular, além de documentos relativos à investigação.

Segundo o delegado responsável pela operação, Leandro Sperandio, a prisão de Alcenir confirma o sucesso da operação. “Com a finalização da Operação Carga Pesada, a Polícia Civil elucida mais um roubo a carga ocorrido no Espírito Santo, alcançando alta resolutividade neste tipo de investigação. A prisão desse cidadão contribui na prevenção de outros roubos dessa natureza. Ao contrário do que ocorre em estados vizinhos, que possuem índices altos nessa modalidade de crime, no Espírito Santo essa problemática está sendo enfrentada”, finalizou.

Carga de botijas de gás

Alcenir também é suspeito de participar do roubo de uma carga de 480 botijas de gás avaliada em aproximadamente R$ 90.000 em Aracruz.

O roubo ocorreu no dia 13 de julho, quando os bandidos seguiram o caminhão da distribuidora da Serra até Aracruz em um veículo modelo Corsa, na cor preta. Chegando ao distrito de Guaraná, em Aracruz, eles abordaram o motorista do caminhão e anunciaram o assalto, levando ele e a carga para um outro local afastado, no qual armazenaram as botijas de gás e abandonaram o caminhão da vítima, utilizando outro veículo para o transporte da carga.

A polícia conseguiu chegar até o local por conta do sistema de rastreamento do caminhão. Eles conseguiram liberar a vítima e ainda prender três criminosos em flagrante. A carga foi recuperada e uma arma de fogo foi apreendida.