“MAIO AMARELO´´ foi sucessso em BSFco – ES

Uma parceria entre prefeitura, ONG, PM, BOMBEIROS, DETRAN/ES e SEMEC promoveu a campanha de conscientização no trânsito. Com uma visão para o futuro foi inserido no eventos alunos das escolas do municipio fazendo deles os principias agentes de conscientização.

Diante dos constantes acidentes nas estradas da região, na maioria deles com registro de vítimas fatais, a Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, juntamente com a Polícia Militar (PM), ONG Sentinela Francisquense, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES), Escola Pitágoras, Escola Adventista e Escolas Municipais, iniciou na segunda-feira dia 29, as atividades do ‘Maio Amarelo’. A proposta é promover um trânsito mais humano e gentil com atitudes responsáveis.

À abertura da programação, que aconteceu no dia 29/05 a 02/06-2017, foi realizada na Praça Senador Atílio Vivácqua. Motoristas que transitaram pelas duas principais avenidas do município receberam um folder contendo informações que garantem um trânsito mais seguro. Ainda como parte da abertura das atividades de conscientização, o prefeito Alencar Marim concedeu entrevista a uma rádio local falando da importância de promover a responsabilidade no trânsito.

Atitudes simples, como: Respeitar os limites de velocidade, não falar ao celular enquanto estiver no trânsito – e essa dica também vale para os pedestres e ciclistas, não tentar combinar bebida alcoólica e direção, transportar crianças no banco traseiro e na cadeirinha apropriada, usar o capacete ao pilotar motocicleta, e não dispensar o cinto de segurança garantem um resultado gigantesco.

Na terça (30), a concentração foi no bairro Vila Landinha, na quarta-feira (31), grupos estarão promovendo a conscientização por meio de panfletagem na feira livre, no bairro Irmãos Fernandes. Na quinta (1º), a panfletagem acontece na ES-080, em frente à Escola Municipal Luciene Matos Ferreira, no bairro Vila Luciene. Já na sexta-feira (2), na praça central, será o fechamento das atividades com simulação de acidente e resgate, além de passeata, que deve ocorrer na parte central da cidade.

Informação: da Assessoria: Yuri Marcones Garcia

yuri.marcones@pmbsf.es.gov.br

Imagens Fotográficas: Wescley Faeny