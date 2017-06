LADRÕES DE CAFÉ ESTÃO ATACANDO NA REGIÃO.

Compartilhar Facebook

A Associação de Pequenos Produtores Rurais do Córrego Osvaldo Cruz, interior de Ecoporanga está no prejuízo, foram atacados por ladroes de café neste final de semana que por sinal ainda não foram contabilizados o prejuízo. Uma quadrilha de homens até então desconhecidos da polícia arrombaram o deposito de café e levaram 50 sacas do produto que estava armazenado no local.

O fato aconteceu no final de semana, onde a Polícia foi informada através do telefone 190 pelo responsável, que ao chegar no seu local de trabalho, no Córrego Pegorete.

A Máquina de Beneficiamento de Café estava arrombada e ele constatou que o portão do depósito estava arrombado e que no local estavam guardadas 64 sacas de café.

Do total de sacas foram furtadas 50. A vizinhança não viu nenhuma movimentação estranha no local. A vítima ressaltou que as máquinas de beneficiamento de café são da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Córrego Osvaldo Cruz.

Os policiais buscaram imagens de câmeras de videomonitoramento para tentar identificar ou localizar os larápios, mas ainda não foi possível.