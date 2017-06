Compartilhar Facebook

JUSTIÇA RECEBE AÇÃO PENAL CONTRA LUCIANO PEREIRA POR EMPREGAR SERVIDOR FANTASMA

O juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória – ES, Gustavo Grillo Ferreira, recebeu em 18 de maio de 2017, a denúncia do Ministério Público Estadual (MPES) contra o ex-prefeito Luciano Henrique Sordine Pereira (DEM), acusado de empregar “funcionário fantasma” em seu gabinete na época em que era deputado estadual. O processo, autuado sob o n.º 0000435-58.2017.8.08.0008, é resultado de uma denúncia do MPES deflagrada em 2015.

Luciano Pereira é acusado pela prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica, cujas penas podem ir de 3 a 15 anos de prisão.

O Ministério Público pede ainda a condenação do então chefe de Gabinete de Luciano, Everton Ribeiro Moretisson, e do estudante universitário Maurício Alves dos Santos Filho. Maurício é filho do ex-prefeito de Mantenópolis, Maurício Alves dos Santos (PSB), conhecido popularmente como “Maurício da Farmácia”.

Os mesmos fatos são alvo de uma ação de improbidade, de 2013, que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual sob nº 0011791-75.2012.8.08.0024. Segundo as investigações do MPES, o ex-assessor ocupava um cargo no gabinete de Luciano Pereira na Assembleia Legislativa, enquanto frequentava as aulas, em tempo integral, do curso de Medicina de uma faculdade particular em Colatina, que fica distante 125 quilômetros da Capital. No entanto, os relatórios de frequência eram assinados pelo parlamentar e o seu então chefe de Gabinete.

Luciano Pereira teve seus bens bloqueados em R$ 110.023,48 (cento e dez mil, vinte e três reais e quarenta e oito centavos) para cobrir danos causados ao erário, em decisão liminar concedida pelo juiz Gustavo Marçal da Silva e Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos autos do processo 024120117916, em atendimento ao pedido feito pelo Ministério Público Estadual, que entrou com ação civil por ato de improbidade administrativa contra o parlamentar por ter mantido “funcionário fantasma” em seu gabinete.

No caso criminal, o juiz mandou citar Luciano Pereira, Maurício Alves e Everton Moretisson para responderem a ação no prazo de 10 dias. Caso condenado os réus podem pegar até 15 anos de prisão em regime fechado.

EX-DEPUTADO TAMBÉM RESPONDE A OUTRAS AÇÕES DE IMPROBIDADE POR CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS

O escândalo envolvendo o ex-prefeito Luciano Pereira (DEM), por suposta contratação de “funcionário fantasma” durante seu mandato de deputado estadual não é o único.

Além da ação de improbidade e a ação penal envolvendo o filho do ex-prefeito de Mantenópolis como suposto “funcionário fantasma”, Luciano Pereira ainda responde a outra ação de improbidade sob a acusação de haver empregado “assessores parlamentares” em seu gabinete [quando deputado] sem que tenham prestado serviços públicos na forma devida, embora tenha recebido seus vencimentos na integralidade.

Na ação que tramita sob o n.º 0016946-54.2015.8.08.0024 perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – ES, o MPES acusa Luciano Pereira de empregar diversos “assessores parlamentares” em seu gabinete, os quais recebiam seus vencimentos integralmente, mas não trabalhavam regularmente, contando com a conveniência e auxílio do ex-deputado, responsável pelo controle de freqüência e designação de tarefas específicas que cada um deveria desempenhar.

Esta ação contra Luciano foi proposta em 2015, e nela o MPES busca o ressarcimento de R$ 2.847.004,87 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quatro reais e oitenta e sete centavos).

Luciano também responde a outras ações de improbidade e criminal como ex-prefeito de Barra de São Francisco – ES, envolvendo denúncias de corrupção, perseguição contra servidores públicos, desvio de dinheiro público; e também diversas execuções fiscais por dívidas tributárias não pagas.

EX-PREFEITO PODE TER DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS E ATÉ IR PARA A CADEIA

Caso condenado em uma das ações de improbidade por empregar “funcionários fantasmas”, o ex-deputado e ex-prefeito sofrerá severas penas pelas atitudes ilícitas das quais é acusado pelo MPES.

Em qualquer das ações de improbidade, a Justiça poderá aplicar a Luciano a sanção de ressarcimento integral do dano causado ao erário, perda da função pública, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos.

Luciano poderá também ter seus direitos políticos suspensos por 8 a 10 anos.

Se condenado criminalmente Luciano pagará de 3 a 15 anos de prisão, e multa, podendo ser submetido ao cumprimento de pena no regime fechado.

Luciano Pereira (DEM) tentou se reeleger prefeito de Barra de São Francisco – ES, em 2016, mas perdeu as eleições para seu adversário Alencar Marim (PT), por uma diferença de mais de 6.000 (seis mil) votos.

LUCIANO PEREIRA PODERÁ SER CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL EM 2018

Com várias denúncias de corrupção, perseguição e desmandos, tanto como ex-deputado, quanto como ex-prefeito, circula pelos meios políticos que Luciano Pereira tentará uma vaga como deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) nas próximas eleições (2018). Isso se até lá não sobrevier nenhuma condenação definitiva por algum dos ilícitos dos quais é acusado, o que poderá retirá-lo da corrida eleitoral.

Articuladores políticos dizem que a candidatura de Luciano pode ser uma estratégia para tentar atrasar o andamento de seus processos judiciais e, assim, ganhar uma sobrevida em sua carreira política. Mas as acusações de crimes e improbidades que pesam sobre o demista e a última derrota que sofreu nas eleições municipais dificilmente o deixarão ressuscitar politicamente. Mesmo eleito, durante o curso do mandato Luciano poderá ter o mandato cassado.

Barra de São Francisco contará com novidades nas eleições de 2018, uma das possíveis delas será o policial militar Marcelo Firmino e o comerciante fotografo Alceniro Freitas do PP ( Foto Freitas ) que poderá concorrer a uma das cadeiras da ALES.

A disputa promete ser acirrada, já que na região poderão também concorrer ao cargo de deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), Da Vitória (PDT), Padre Honório (PT), Raquel Lessa (SD) e demais interessados que vez ou outra visitam o noroeste capixaba.