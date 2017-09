Inscrições para seleção de estagiário conciliador no 33º juizado especial criminal de Vitória começa segunda-feira, 18

As inscrições do processo seletivo para preenchimento de duas vagas e formação de cadastro de reserva para estagiário conciliador no 3º Juizado Especial Criminal do Juízo de Vitória começam na próxima segunda-feira (18) e seguem até o dia 25 de setembro (segunda-feira). Os interessados deverão se inscrever pessoalmente no Cartório do Juizado, situado na Avenida Maruípe, 2544, bloco B, em Itararé. A jornada semanal do estagiário será de 30 horas e o certame terá validade de 02 anos, prorrogável por mais um.

Poderão participar da seleção estudantes regularmente matriculados entre o 4º e o 8º períodos do curso de Direito, em instituição de ensino superior conveniada ao TJES para a realização de estágio supervisionado. Os candidatos que possuem vínculo de estágio com o Poder Judiciário Estadual não estão impedidos de participar do processo, entretanto, o período total do estágio não deve exceder a 02 anos.

O processo seletivo consistirá de prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha, cada uma no valor de 0,5 ponto, em que serão avaliados conhecimentos gerais, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Processual Penal e Lei 9.099/95.

A prova acontecerá na data provável de 23/10, das 14h30 às 16h30, no Auditório do Centro Integrado de Cidadania (Casa do Cidadão – Bloco C, 1º piso), podendo sofrer alterações a critério da Organização do processo seletivo. O candidato deverá comparecer ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário de início da prova, munido de caneta esferográfica azul ou preta, do comprovante de inscrição e documento com foto utilizado no ato da inscrição.

Após a avaliação, as provas serão corrigidas na presença dos candidatos que desejarem e o gabarito será publicado imediatamente no mural de avisos do 3º Juizado Especial Criminal de Vitória. Os candidatos que alcançarem 50% de acerto na prova serão classificados. Os recursos contra o processo seletivo poderão ser interpostos no prazo de até 02 dias úteis após a divulgação do gabarito e do resultado provisório no local de prova, devendo ser entregues no Cartório do Juizado das 13h30 às 16h30.

O resultado final será divulgado no Diário da Justiça e no 3º Juizado Especial Criminal. A convocação dos aprovados ocorrerá por meio de publicação no Diário da Justiça e o candidato convocado terá dois dias úteis para se apresentar formalmente à Chefia de Conciliação do Juizado, munido de cópia de documentos comprobatórios de que preenche os requisitos para o exercício da função.

Serviço:

Edital :https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/549670?view=content