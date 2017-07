Inconformado com o término do namoro homem atira na cabeça da ex em Mantenópolis

Fábio já responde processo semi-aberto por esfaquear uma outra ex-esposa de nome Claúdia Paisante.

Na noite deste domingo, 02 de julho de 2017, por volta das 23h, na cidade de Mantenópolis/ES, mais precisamente no córrego dos deitados, sentido São Geraldo (bar da curva), onde estava acontecendo um “FORRÓ” o cidadão identificado por Fábio Junior Vilete de Assis, de posse de um revólver calibre 38 atirou na cabeça de Francisca Clemência Alves da Silva de 30 anos de idade.

De acordo com as informações obtidas no local do crime, fábio é ex-namorado de Francisca, ele, inconformado com a separação, resolveu tirar a vida da ex, momento em que encontrou ela no forró e aproveitou a oprtunidade para tentar matá-la, Fábio fugiu em um veículo celta de cor prata, tendo em seu encalço a polícia militar de Mantenópolis, que manteve as diligências durante todo o momento, inclusive mantendo contato com a polícia militar de Minas Gerais.

Por volta das 08h da manhã desta segunda-feira (03), o Sub Tenente Wender, da PMMG, recebeu informações que um veículo celta, todo perfurado por disparos de arma de fogo estaria estacionado na rua no Bela Vista. Realizaram diligências com apoio dos militares; Capitão Lindomar, Sub Tenente Wender, sargento Maksuel e soldado Wallas conseguiram localizar e abordar o proprietário do veículo, que estava na residência de uma tia dele. Ao ser perguntado por sua origem, disse ser de Mantenópolis/ES.

Diante disto, Os PMs da cidade mineira entrou em contato com o Sub Tenente Simões de que havia abordado um veículo com as características antes repassadas a eles, e Foram informados que se tratava do autor dos disparos, e que a arma utilizada para cometer o crime estaria com o acusado, ao ser questionado pela arma, informou que não tinha, mas os PMs mineiros não acreditaram e pediram permissão para adentrar a casa e realizar uma revista, encontrando um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas e duas intactas, arma esta utilizadas para cometer a tentativa de homicídio. Ele informou que no percurso da viagem teve seu carro atacado por vários tiros, mas não soube dizer quem são os autores dos disparos.

A equipe composta pelos militares; Sub Tenente Simões, cabo Lopes e soldado Cristiane se deslocaram até a cidade mineira e após providências junto a PM e PC de Minas Gerais, conduziram o acusado para ser autuado em Mantenópolis. Fábio já responde processo semi-aberto por esfaquear a ex-esposa de nome Claúdia Paisante, pelo mesmo motivo que atirou em Francisca. Ele foi entregue na delegacia de polícia civil de Mantenópolis e permanece a disposição da Justiça.

Apesar de receber os disparos na cabeça, Francisca Clemência foi socorrida com vida para o pronto atendimento da cidade de Mantenópolis, e após atendimentos de primeiros socorros ele foi transferida para o hospital Silvio Avidos em Colatina/ES e permanace inetrnada em estado grave.