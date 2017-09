Igreja Batista no Campo Novo organiza “Festa na roça” no próximo sábado dia 09

Evento vai contar com Barraquinhas e comidas típicas

A Igreja Batista no Barro Campo Novo organiza no próximo sábado (09), uma “Festa na Roça”. O evento está marcado para começar às 18h ao lado do Clube Banestes, no Bairro Campo Novo ( Chácara da Dona CICI do Zito Blunck)

De acordo com Junior Araújo, uma dos organizadores do evento, a “Festa na Roça” vai contar com diversas atrações. “Teremos barraquinhas com comidas típicas, Pescaria, pula-pula e muito louvor”, disse.

Ainda segundo Junior, a entrada é gratuita.