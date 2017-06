Identificadas as primeiras vítimas de acidente com 5 mortes em Aracruz

Foram identificadas na madrugada desta sexta-feira (19) as primeiras vítimas de um grave acidente que matou cinco pessoas — três delas carbonizadas — em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. Segundo o ‘Site Aracruz’, entre os cinco mortos estão o motorista do ônibus de passageiros da empresa Expresso Aracruz, Geneci Flavio da Cunha, 62 anos, e uma professora, identificada como Ildeth Azevedo Lucas, de 50 anos.

O acidente aconteceu no noite desta quinta-feira (18) em um trevo de Vila do Riacho e envolveu uma carreta de celulose da Suzano e um ônibus de passageiros da Expresso Aracruz. Após a colisão, os veículos pegaram fogo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, “vários feridos foram levados para hospitais da região”. O número exato de vítimas ainda não foi divulgado. As três vítimas que morreram carbonizadas ainda não foram identificadas.

Um dos passageiros do ônibus que sobreviveu ao acidente e que aguardava atendimento médico em um hospital da região falou por telefone com a reportagem do Gazeta Online. Identificado apenas pelo nome de Josias, ele contou que todos sobreviventes estão muito assustados.

“Foi um susto danado. Consegui sair antes do ônibus pegar fogo. Um desespero grande! Tive ferimentos na perna, na cabeça”, contou.

O comerciante Marcos Fernando Negreiro passava pelo local na hora que o acidente aconteceu e ajudou no socorro das vítimas.

“Parecia um filme de terror. Inclusive já tinha gente agonizando no meio da pista, mas a gente fez o que pode. Não tinha o que fazer tanta coisa, mas o que pudemos fazer, ajudamos, prestamos socorro”, contou.

NOTA DA SUZANO

“Sobre acidente ocorrido em 18/05, no trevo de Aracruz, no Espírito Santo, a Suzano Papel e Celulose esclarece que um terceiro, prestador de serviço de transporte para a Suzano, que havia transportado celulose da sua fábrica em Mucuri (BA) até o Portocel, no trajeto de retorno, colidiu o caminhão com um ônibus no trevo de Aracruz. Infelizmente, o acidente teve vítimas. Assim que soube do ocorrido, a Suzano mobilizou profissionais da sua equipe para acompanhar e colaborar com a polícia na investigação dos fatos e nos procedimentos necessários. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares das vítimas e comunidade local”.