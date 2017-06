Humildade e boa Articulação Política do Prefeito Alencar, mobiliza Força Política para Salvar BSFco-ES

Compartilhar Facebook

O prefeito de Barra de São Francisco Noroeste do Espirito Santo Alencar Marim vem lutando de forma incansável para resolver os problemas que herdou da antiga administração. Além de milhões em dívidas como no caso da Cesan que notificou o município judicialmente a poucos dias por debito de anos anteriores que chega na casa dos 5 milhões, herdou o problema da certidão negativa por falta de cumprimento de normas e pagamentos na administração anterior. (Resumindo: Entregaram o município com nome sujo)

Após fazer levantamento da situação Alencar Marim buscou ajuda junto ao governo do estado, deputados estaduais, deputado federal, senadores, entidades comercial, empresarial, ONG, Entidade Governamental e não Governamental, líderes religiosos e movimentos organizado, apresentando os problemas e um plano de trabalho para tirar o município de tal situação.

Prefeito Alencar Marim conseguiu levantar uma grande mobilização para salvar o município de Barra de São Francisco que foi deixado a beira da falência, conquistando e recebendo o apoio dos movimentos organizados, dos setores comercial e empresarial e suas entidades representativas, OAB, LIONS CLUBE, Maçonarias, Igrejas, Governador do Estado, Senadores, deputados estaduais e federal.

Nesta grande luta, Alencar Marim conta com a parceria forte do Líder de Bancada Capixaba em Brasília Deputado Federal Marcus Vicente que além de estar trazendo importantes recursos está empenhado na busca de uma solução para o problema de Certidão do município e a solução de outros entraves junto aos órgãos competentes.

O Deputado Federal Marcus Vicente colocou o seu gabinete e assessoria a disposição do município de Barra de São Francisco – ES.

O município por meio do trabalho firme do Prefeito Alencar Marim e

boa articulação política passou a contar diretamente com o governador Paulo Hartung, que ao reunir com Alencar definiu pela realização de um seminário para discutir uma agenda de desenvolvimento, visando levantar a necessidade dos diversos setores econômicos e administrativo do município, vindo acontecer no dia 01 de Maio, com sua presença e participação. O governador deu orientações importantes, abriu o caminho para o debate, apresentou um novo horizonte de como as coisas devem ser conduzidas.

Hartung colocou o governo do estado a disposição e importantes ações já foram definidas que irão oportunizar grandes investimentos para o desenvolvimento do município nos próximos dias;

