Hospital Maternidade São José compra novo Equipamento – adquirido por meio da emenda parlamentar do dep. Federal Marcus Vicente

O deputado Federal Marcus Vicente tem trabalhado em defesa do Espirito Santo atuando com grande representatividade. Diante deste trabalho tem vindo às conquistas, que vem beneficiando vários seguimentos da sociedade, e um deles em especial o setor da saúde.

Hoje o deputado esteve em Colatina onde foi convidado pelo Hospital E Maternidade São Jose, em Colatina que apresentou os equipamentos comprados com emenda de autoria do Deputado Federal Marcus Vicente no valor de R$ 300 mil. Com certeza, este recurso trará muitos benefícios para a população, seja com um atendimento de qualidade e tratamento adequado. Em 2017 reservamos mais R$ 300 mil em emenda ao hospital, para continuar com este belo trabalho em prol do atendimento ao povo Colatinense e da Região.

Estiveram também presentes na reunião o prefeito Sergio Meneguelli, o diretor do hospital Dr. Wallace Aguiar de Medeiros, Pergentino Júnior – fundador do hospital, e os vereadores do PP Juarez Fadini,Eliesio Bolzani, além de Suzi Lorenzoni, vereadora de Marilândia.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdep.marcusvicente%2Fvideos%2F642483199273981%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>