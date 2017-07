Homem é preso por estupro de vulnerável em Mantenópolis – ES

Na manhã da última sexta-feira, 30 de junho de 2017, por volta das 06h45min, policiais militares, lotados no destacamento policial militar (DPM) de Mantenópolis/ES, se deslocaram até o distrito de São José, e cumpriram mandado de prisão contra Getúlio Muniz da Silva.

Getúlio é acusado de estuprar uma criança de oito (8) anos de idade no bairro loteamento do senhor Agostinho – Distrito de São José – Mantenópolis/ES.

A guarnição, composta pelos militares; Cabo Lopes e Soldados Costa e Junior, foi até a residência do acusado, lá o encontraram e lhe anunciaram voz de prisão.

De acordo com os PMs, Getúlio os recepcionou com uma faca na mão, mas se desfez dela ao receber voz de prisão. Ele foi conduzido e entregue no DPJ de Mantenópolis.

Com informações de Valmer Simões / Mantenópolis

Estupro de vulnerável

No Direito Penal brasileiro, estupro de vulnerável é um tipo penal criado com a lei 12015 de agosto de 2009, que substituiu o antigo artigo 224 do Código Penal, que por sua vez tratava da presunção de violência.

Com o novo crime, a presunção de violência passa a ser, em tese, absoluta, e não mais relativa.

A mesma lei 12015, que criou a ideia do estupro de vulnerável, também foi responsável pela alteração no texto do crime de corrupção de menores, fixando a idade de consentimento no Brasil aos 14 anos, com exceção dos casos de prostituição.