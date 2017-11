Homem é assassinado a tiros e mulher é baleada na cabeça em Água Doce do Norte

Um ataque de desconhecido culminou com a morte de Edson Alves Almonde, que residia na sede de Água Doce do Norte, na noite desta segunda feira, 20/11/2017, por volta das 21 horas. Uma mulher que estava com Edson, Marinete Raimunda da Silva, levou um tiro de raspão na cabeça, foi socorrida até o hospital de Barra de São Francisco, e passa bem.

De acordo com informações, Edson já tinha passagem pela

polícia. A vítima se encontrava na casa de Marinete. A motivação do assassinato de Edson e a tentativa de homicídio contra Marinete será investigado pela polícia civil, mas os policiais do 11º BPM estão tentando também descobrir quem foi o autor do crime.

O comandante do 11º BPM, tenente Coronel Luciano Suave determinou que se intensificassem as buscas no município de Água Doce do Norte, e ainda solicitou todo o empenho possível dos militares no sentido de tentar capturar o acusado.