HOJE, às 22h30min, show com “DHIONE MORAIS” no COSTELÃO DO TREVO

Nesta quarta-feira, véspera de feriado, a partir das 22h30min, a churrascaria COSTELÃO DO TREVO apresenta show com o cantor DHIONE MORAIS.

A entrada é de apenas R$ 10,00 (dez reais). A noite promete ser muito animada!

No mês passado o cantor fez uma apresentação “voz e violão” e lotou o local com um show repleto de modas sertanejas que fizeram toda a galera cantar e dançar.

A Churrascaria Costelão do Trevo fica na saída de Barra de São Francisco para Vitória, conta com um ambiente muito aconchegante, possui comidas e bebidas variadas.

O local fica aberto de terça a sexta-feira, das 17h às 22h, aos sábados das 15h às 23h, e aos domingos das 10h às 15h.

Vejam algumas das fotos da apresentação que Dhione Morais fez no mês de maio no Costelão do Trevo: