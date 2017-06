Governo inaugura estrada do Caminhos do Campo em Vila Pavão

O município de Vila Pavão já pode comemorar. Foi inaugurado, na manhã desta sexta-feira (23), o trecho da estrada rural que liga o entroncamento da ES 220 ao distrito de Praça Rica. A pavimentação dos 13 quilômetros foi realizada por meio do Programa Caminhos do Campo.

Para a realização da obra foi investido R$ 10,4 milhões. A solenidade que marcou a inauguração da obra contou com a presença do governador Paulo Hartung e do secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto.

O Deputado Enivaldo Dos Anjos marcou presença na solenidade. “Os produtores rurais e os proprietários que precisam transitar de carro entre Vila Pavão e Praça Rica já mereciam essa estrada pavimentada há muito tempo, mas chegou em boa hora”. Assim, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) saudou a entrega, pelo governador Paulo Hartung (PMDB), da rodovia ES 220 pavimentada pelo Programa Caminhos do Campo, nesta sexta-feira (23).

São 13 quilômetros de estrada, que antes, quando chovia, ficava intransitável e prejudicava o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção agrícola. Enivaldo acompanhou o governador e equipe e salientou que o asfaltamento da rodovia será de grande validade no desenvolvimento da região.

“Estamos investimento R$ 10 milhões nesta estrada que irá melhorar a qualidade de vida de todos. Já temos 1.100 km de pavimentação de estradas no Programa Caminhos do Campo. Esta é uma estrada vicinal que, em algumas comunidades, além do escoamento da produção e maior segurança para quem trafega e mora às margens da via, também tem servido para dinamizar a economia local, além de impulsionar atividades ligada ao turismo e agroturismo”, destacou o governador Paulo Hartung.

A pavimentação da estrada vai ajudar a escoar a produção da agricultura local, principalmente o café, e facilitar o acesso ao distrito de Praça Rica. As obras, que haviam sido paralisadas em novembro de 2014, foram retomadas em novembro de 2015.

“Desde o início do Programa Caminhos do Campo já foram mais de 100 trechos asfaltados. Praça Rica tem uma população e produção agrícola grandes. E esses 13 quilômetros vão ajudar a comunidade. E reforça também o agroturismo, assim como todos os trechos do Caminhos do Campo”, disse o secretário Octaciano Neto.

O prefeito de Vila Pavão, Irineu Wutke, agradeceu o investimento para o município e destacou que ajuda na melhoria de vida da população.

Produtor rural de Praça Rica, Elmo Kloss, de 65 anos, e que há mais de 50 anos mora na comunidade, afirmou que a estrada é um sonho realizado. “A nossa estrada tinha muito buraco, muito mataburro. Não imaginava que um dia iria ver asfalto aqui. Quando chovia só com carro com tração conseguimos sair de casa. Era um atoleiro só. Agora mudou. Estamos felizes”.

Programa Caminhos do Campo

O Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e Municipais é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O projeto pretende adequar e revestir estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar com o objetivo de melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa deseja facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.

As obras foram paralisadas em 2014 e retomadas em 2015. O objetivo é concluir a pavimentação asfáltica de 26 trechos de estradas rurais até o final de 2018. Desde o início do programa, em 2003, foram pavimentados mais de 1.000 quilômetros de estradas.

Informações à Imprensa:

Pedro Callegario