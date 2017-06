GOVERNO DO ESTADO VAI ABRIR SEMINÁRIO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES

Compartilhar Facebook

o governador Paulo Hartung vai estar nesta quinta-feira em são Francisco para abrir um seminário sobre desenvolvimento estratégico. Marcaram presença vários secretários de estado, autoridades política estadual e federal.

O encontro para definição do Plano de Desenvolvimento Econômico do Município de Barra de São Francisco acontece nesta quinta dia 01 de Junho, a partir das 13:00h, e será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

Já confirmado a presença do Governador do Estado, Paulo Hartung, e Secretários Estaduais na abertura do seminário que tem como OBJETIVO: Definir as ações estratégicas para nortear o Plano de Desenvolvimento Econômico do Município de Barra de São Francisco.

Serão abordados e discutidos os temas:

Agenda do Desenvolvimento Econômico do ES (Oportunidades de Investimentos no ES)

Palestrante: José Eduardo Faria de Azevedo, Secretário de Desenvolvimento do ES

Empreendedorismo Rural

Palestrante: ( SEAG / Secretaria Estadual de Agricultura )

Empreendedorismo e Desenvolvimento econômico

Palestrante: (SEBRAE)

Organização Empresarial e a Promoção do Desenvolvimento Econômico

Palestrante: FINDESFE COMÉRCIO

A Importância do Planejamento para o Desenvolvimento Econômico Municipal

Palestrante: Prof. Orlando Caliman

Proposta de Elaboração de uma Agenda de Desenvolvimento Municipal

Palestrante: Prof. Orlando Caliman

A abertura de boas-vindas será dada pelo Governador Paulo Hartung e Prefeito Municipal Alencar Marim a partir das 13:00hs e terá intervalo para um delicioso café.

Este seminário traz fortalecimento para o planejamento governamental do município abrindo uma agenda de ações e parcerias para a reconstrução do mesmo. o deve reunir os protagonistas das áreas da gestão pública municipal, da gestão estadual e federal do Espirito Santo, as instituições públicas e privadas representativas de setores organizados da economia e da sociedade, assim instituições educacionais, profissionais liberais, formadores de opiniões, entidades governamental e não governamental. O evento será aberto ao público.

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco – ES e Secretaria Municipal de Gabinete e Comunicação faz o convite a toda população.

