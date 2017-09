Governo do ES anuncia reajuste de salários dos servidores, Conclusão da implantação da ES 320, trecho Ecoporanga – Cotaxé! Confira as ações e projetos previstos no orçamento 2018

O Governo do Espírito Santo mostrou nesta sexta-feira (22), durante coletiva de imprensa, dados sobre o projeto da lei orçamentária 2018 e anunciou reajuste de salários para os servidores a partir do ano que vem. O índice, no entanto, ainda não foi calculado.

“Vamos observar o comportamento da receita nos próximos seis meses. Ao final de março de 2018 poderemos dizer qual será o reajuste a ser aplicado aos salários dos servidores”, diz o secretário de Estado de Economia e Planejamento (SEP), Regis Mattos Teixeira. Ele ressalta que, diante do quadro econômico, a administração estadual mantém cautela. “Para tomarmos uma decisão com a responsabilidade que a medida exige, precisamos nos respaldar em dados consistentes”, argumenta.

ORÇAMENTO

O Projeto da Lei Orçamentária Anual 2018, encaminhado pelo Governo do Espírito Santo nesta quinta-feira (21) à Assembleia Legislativa, prevê um orçamento global para o próximo ano de R$ 16,871 bilhões, 4,19% maior do que o fixado para 2017, que é de R$ 16,192 bilhões. Em comparação ao orçamento do ano passado, a peça orçamentária anual destina mais recursos para 21 secretarias, garantindo os maiores valores para as áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública.

Mantendo foco no social, o Executivo priorizou três áreas essenciais, garantindo à Saúde, à Educação e à Segurança Pública as maiores fatias do orçamento. Para a Saúde, o valor previsto é de R$ 2,548 bilhões; para a Educação, R$ 2,222 bilhões; e para a Segurança Pública está destinado R$1,905 bilhão.

Nessas três áreas, os valores previstos no Orçamento 2018 são bem maiores do que os fixados para 2017. Saúde e Educação receberam, cada uma, R$ 110 milhões a mais. Já a Segurança Pública foi contemplada com uma correção ainda maior, agregando ao valor do ano passado mais R$ 117 milhões.

O secretário da SEP diz que o projeto da lei orçamentária 2018 sinaliza a recuperação econômica que vem sendo registrada no país e no Espírito Santo.

AÇÕES E PROJETOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO 2018

Educação e Saúde

Escola Viva: implantação de mais 13 escolas (8.500 vagas)

PAES: construção de 40 creches

OportunidadES : 49.000 vagas

Conclusão e início da operação do CPID

Terraplanagem executada e início das obras do Hospital Geral de Cariacica (400 leitos)

Início das obras dos blocos IV e V do Hospital São Lucas (Pronto-socorro e 43 novos leitos)

Implantação de 3 Unidades de Rede Cuidar

Proteção Social e Segurança

Ocupação Social: 10 mil jovens contemplados com oportunidades em ações com ações de capacitação em empreendedorismo, cultura e esporte

Conclusão da reforma do Centro de Reintegração Social de Cachoeiro de Itapemirim – 100 novas vagas

Modernização e reforma de unidades e aquisição de viaturas da Polícia Militar

Conclusão da ampliação da sede da Polícia Civil no espaço liberado pelo Detran

Construção da nova unidade Corpo de Bombeiros de Vila Velha

Implantação do Detran Digital

Infraestrutura

Conclusão da Rodovia José Sette

Conclusão da ampliação da Av. Leitão da Silva

Conclusão da reurbanização da Orla do Canal de Guarapari

Início da implantação da ES 010, trecho Conceição da Barra – Itaúnas

Conclusão da ampliação do Dique do Rio Jucu

Conclusão da implantação da ES 320, trecho Ecoporanga – Cotaxé

Início da recuperação da ES 164, trecho Castelinho – Vargem Alta

Início da implantação da ES 493, trecho Divino São Lourenço – São Tiago

Conclusão do Contorno de Itaipava e Itaóca, trecho ES 487 – Córrego do Pinto

Conclusão da nova ponte no Km 19 da ES 487

Início das obras de recuperação dos trechos das rodovias ES 248 e ES 356 entre Colatina e Marilândia

Segurança hídrica e Meio Ambiente

Início da obra da barragem do Rio Jucu

Implantação de 48 barragens de uso múltiplo e em assentamentos rurais

2.400 hectares com reflorestamento iniciado (1.200 novos contratos)

Águas e Paisagem: início das obras de saneamento em Cariacica e Vila Velha

Publicação do edital da PPP Saneamento Cariacica