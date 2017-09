Governo anuncia concurso público para educação, bombeiros e polícias civil e militar para 2018

O número de vagas para as respectivas áreas e a data prevista para divulgação dos editais serão anunciadas em breve, após a conclusão de estudos realizados pelas secretarias de Segurança Pública e Educação.

O Governo do Estado anunciou, na tarde desta sexta-feira (22), quatro concursos públicos para o próximo ano. Serão abertas vagas para as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e professores na rede estadual.

A confirmação foi feita pelo secretário de Planejamento, Regis Mattos, durante apresentação do Orçamento Anual do Governo para o ano de 2018.

O número de vagas para as respectivas áreas e a data prevista para divulgação dos editais serão anunciadas em breve, após a conclusão de estudos realizados pelas secretarias de Segurança Pública e Educação.

Na Sedu, a maioria das vagas será para professor, mas outros profissionais também poderão ser contratados.

A abertura desses concursos, segundo o secretário, só será possível por conta da adequação do governo na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Desde 2014 o executivo estava trabalhando no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em agosto deste ano será a primeira vez que fecharemos abaixo do limite estabelecido e isso possibilitou, em um primeiro momento, a extensão do auxílio alimentação e agora a retomada dos concursos públicos”, frisou.

Investimento

As áreas de educação e segurança pública, juntamente com a área da saúde, serão as três que mais receberão investimentos do governo no próximo ano.

De acordo com o orçamento, as variação de investimentos é de R$ 110 milhões para as áreas de Saúde e Educação, e R$ 117 milhões para a área de segurança.