Governador e presidente da República em exercício visitam barragem e entregam estrada em Jaguaré

Mais investimentos e entregas de obras para Jaguaré, Região Norte do Estado. Na manhã desta sexta-feira (1º), o governador Paulo Hartung, ao lado do presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, visitou a construção da barragem de Água Limpa e entregou a reabilitação da ES 430, Rodovia José Dalvit, que liga o município ao Distrito de Água Limpa, no entroncamento com a BR 101. Ao todo, são mais de R$ 24 milhões investidos para melhorar a infraestrutura da cidade.

Hartung e Maia, acompanhados do secretário da Agricultura, Octaciano Neto, e do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Enio Bergoli, além de lideranças municipais e estaduais, iniciaram a visita ao município pelas obras da Barragem de Água Limpa, iniciadas em agosto. Nela, será investido mais de R$ 1,5 milhão para o armazenamento de 433 mil metros cúbicos de água, com 19 hectares de área alagada. A previsão para a conclusão das obras é de 180 dias.

“Passamos a maior crise hídrica do Estado e, por isso, nasceu o Programa Estadual de Construção de Barragens. Até o final do ano que vem serão 60 barragens. E o reservatório de Água Limpa será um dos mais turísticos do Estado pela proximidade com Jaguaré e São Mateus”, informou o secretário Octaciano Neto.

Depois de visitar a obra da barragem, a comitiva percorreu a ES 430, que foi totalmente recuperada. A rodovia é o principal acesso de Jaguaré à BR 101, beneficiando também as comunidades de Água Limpa, São Roque e Caximbau. A nova via permitirá o melhor escoamento, por exemplo, da produção do café Conilon, da pimenta-do-reino e da fruticultura do mamão e do maracujá, assim como o acesso da população ao comércio, e transporte de serviços públicos, como de saúde no deslocamento de pacientes.

Em discurso, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, enalteceu o perfil de gestor público do governador Paulo Hartung e também defendeu as reformas para o país voltar a crescer. “Alegria em conhecer o Norte do Espírito Santo acompanhado do governador Paulo Hartung. Ele é referência de um governador que fez a coisa certa e teve coragem de falar a verdade para a sociedade e os servidores e, hoje, tem condições de inaugurar obras como esta”, disse, referindo-se ao programa de austeridade fiscal desenvolvido pelo Governo do Estado.

O governador Paulo Hartung ressaltou a relevância do evento com a presença do presidente da República em exercício. “A presença de 41 prefeitos e cinco vice-prefeitos demonstra o prestígio de Maia no Espírito Santo”.

Na oportunidade, o governador destacou os benefícios que a nova rodovia trará aos capixabas. “Rodovia é vetor de desenvolvimento e traz mais segurança para os usuários e moradores das proximidades da via. Reconstruímos e modernizamos essa importante rodovia estadual. A obra está linda, mérito de todos”, destacou.

O Governo do Estado, por meio do DER, investiu R$ 22,8 milhões na rodovia, e os 10 quilômetros de extensão têm acostamento, 21 abrigos de ônibus, sinalização, faixa multiuso nos trechos entre Jaguaré e a Ponte de Caximbau; e de Águas Limpas até Jaguaré.

“Estamos entregando uma rodovia segura, sinalizada, de fácil acesso, moderna, e temos certeza que será um dos grandes corredores que trará mais progresso e desenvolvimento para Jaguaré e toda a região. O Governo do Estado não tem medido esforços para proporcionar melhoria de vida à população de todos os municípios capixabas e essa rodovia é prova desse esforço e também do planejamento responsável de só investir quando se tem recursos garantidos. Em época de crise em todo o país, estamos dando exemplo de como administrar”, pontuou o diretor-geral do DER, Enio Bergoli.

Programa Estadual de Construção de Barragens



O Programa Estadual de Construção de Barragens prevê o investimento de R$ 60 milhões, por meio de recursos da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), para a implantação de 60 reservatórios de água no interior do Estado até 2018. O objetivo é ampliar a reservação hídrica do Espírito Santo para minimizar os impactos de futuros períodos de estiagem.

A estimativa é que, com a implantação de todas as barragens, sejam armazenados 67,2 bilhões de litros de água: o suficiente para abastecer 1,2 milhão de pessoas durante um ano, ou irrigar 22 mil hectares de café.

Confira a entrevista coletiva e os discursos completos do governador Paulo Hartung e do presidente em exercício, Rodrigo Maia.

Discurso Paulo Hartung

Discurso Rodrigo Maia

Entrevista coletiva

Informações à imprensa:

Assessoria Comunicação / DER-ES

Felipe Mansur Valinho