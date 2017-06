Goleiro da Seleção Brasileira de Beach Soccer estará em Água Doce do Norte neste Domingo

Compartilhar Facebook

Será realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2017 no TEXAS CLUBE o 1º Torneio dos Galáticos de Futebol Society e Futevôlei em Água Doce do Norte.

O evento tem início previsto para sábado (10) a partir das 13h00min e continua no domingo (11) a partir das 10h00min, as inscrições são abertas para equipes de qualquer cidade, porém com prazo estipulado de até o dia 09/06/2017 as 12h00min, após esse horário a organização realizará o sorteio dos confrontos. Os interessados podem entrar em contato com o organizador do evento Rodolpho Rocha pelo telefone 27 99744-6876.

A grande atração do evento fica por conta do goleiro Mão, titular da seleção brasileira de Beach Soccer, Mão é considerado atualmente o melhor goleiro do mundo em sua modalidade, ele estará em Água Doce do Norte no domingo (11) e atenderá fãs com fotos e autógrafos, em seguida participará de 2 partidas de exibição, sendo uma de futevôlei e outra de Futebol Society.

A entrada no evento é gratuita, e todos os esportistas da região estão convidados a participar dessa grande confraternização esportiva.