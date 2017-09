GAEGO PODE ENTRAR NAS INVESTIGAÇÕES DOS DESVIOS DE REMÉDIOS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

Com a descoberta de um depósito de remédios clandestino produto de roubo, aumenta a suspeita de CRIME ORGANIZADO na secretaria de saúde podendo envolver pessoas do primeiro escalão do governo passado e até empresários de farmácias, lembrando que já faz mais de nove meses do novo governo, imagina a quantidade que pode ter sido estocado no final do ano passado!

Este forte esquema de desvio de remédios descoberto está semana pode trazer o GAECO para ficar à frente das investigações, diante do fato comprovado que um funcionário da prefeitura estava realizando o desvio remédios e alugou uma casa para estocagem das caixas mais caixas de medicamentos da saúde municipal aumenta a suspeita de uma organização criminosa que possa está atuando a vários anos no município.

A comissão de sindicância e polícia civil estão levantado e instigado compras irregulares e superfaturamento da administração anterior onde em uma só compra se constatou superfaturamento e desvio que pode chegar a R$ 800.000,00.

O prefeito Alencar Marim quer saber se tem mais pessoas envolvidas e caso confirme todos podem responder por formação de quadrilha, prevaricação, improbidade, furtos entre outras tipificações criminais que podem resultar em várias demissões de servidores efetivos, prisões, cassações se algum político se porventura se beneficiou do esquema montado.

O prefeito Alencar Marim disse que passará Barra de São Francisco a limpo custe o que custar doa a quem doer, segundo informações o prefeito está assustado com tantas irregularidades que confronta no dia a dia e das dificuldades que alguns políticos estão fazendo ao seu governo, que muitas das vezes é para encobrir crimes contra a administração pública. Porém a equipe está firme na retidão e transparência da coisa pública e a sociedade será informada de todo conluio ou crime cometido conforme já declarado anteriormente.

Segundo o secretário de administração Paulinho da ótica o prefeito disse quem estiver envolvido será denunciado e receberá as devidas punições além do ressarcimento ao erário, doa a quem doer, nós não compactuaremos com desvio de conduta ou criminosos no serviço desta municipalidade.

No período das eleições foram feitas várias denúncias verbais de que caixas de remédios eram colocas dentro de carros na porta do Pavilhão, porém sem prova física e investigações, ainda não houve comprovação dos fatos.

”O esquema de roubo de remédio estourado no final da semana passada não afeta o prefeito e nem o secretário de saúde, mas sim centenas e centenas de famílias carentes que ficaram sem os devidos medicamentos o que pode ter agravado suas doenças e até ter provocado mortes.”

A Prefeitura por meio de seus procuradores, devem encaminhar um pedido de investigação e ação forte por parte do Ministério Público Estadual, outras informações importantes ainda em curso e segredo poderão ser usadas como peças nas investigações. A GAECO poderá tomar o rumo das investigações no município por se tratar de recursos carimbado da saúde, vindo a ouvir os gestores anteriores e atuais como secretários de saúde, farmacêuticos, chefes da farmácia municipal entre outros coordenadores, responsáveis pela distribuição, setor de compras, almoxarifado, vigias entre outros servidores para depois oferecer denúncias ao ministério.

O esquema que foi descoberto é característico do crime organizado, pois uma casa foi alugada só para estocar os remédios desviados, (roubados da saúde municipal na administração passada), podendo ter vários outros envolvidos entre políticos, farmácias de rua, fornecedores, servidores da saúde entre outros.

A justiça poderá determinar a prisão preventiva do envolvido a qualquer momento, o qual poderá apontar os demais envolvidos e não atrapalhar as investigações em curso, Caso você tenha informações sobre este fato ou outros relacionados a este informe a polícia, ministério público, ou um secretário de sua confiança, se tiver fotos, vídeos ou nomes que irá ajudar nesta investigação, ajude as autoridades varrerem da vida pública pessoas que são capazes de tudo para se elegerem ou levar vantagens financeira que podem ter provocado a morte de pessoas por falta de medicamentos.

SE VOCÊ TEM ALGUMA INFORMAÇÃO DENUNCIE:

Esta é a principal característica do serviço Disque-Denúncia (181). Através deste número a população pode denunciar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajude as polícias na elucidação dos crimes.

O Disque-Denúncia (181) bate recorde de ligações a cada mês e demonstra a credibilidade da população em relação ao serviço que ajuda as autoridades policiais a combater o crime, além de contribuir com a integração entre os cidadãos e a polícia. Os resultados positivos demonstram a disposição da população em não mais aceitar a impunidade e a omissão, fazendo com que graças às suas informações as atividades criminosas em nosso estado sejam para quem a pratica fique a cada dia mais difícil, perigosa e mais cara. Policia Civil de BSFco – ES: 27 3756-4014, Ministério Público municipal: 27 3756-1903

Redação: Da Silva