FRANCISQUENSE EDUARDO PRADO É ENCONTRADO MORTO EM PORTUGAL

A Policia ainda não divulgou maiores informações para não atrapalhar as investigações.

O francisquense Eduardo Prado, 36 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço, na Tapada das Mercês, em Mem Martins, na cidade de Sintra, em Portugal. O crime ocorreu no início da noite deste domingo, 17 de setembro de 2017, na rua Fernando Lopes Graça.

Eduardo Prado é filho do Carlão caminhoneiro, que reside no centro de Barra de São Francisco, ao lado da Advogacia Paulo Pires, na subida para o 11º Batalhão. Eduardo foi para Portugal recentemente e estava na cidade de Sintra.

De acordo com informações, Eduardo teve um desentendimento com um angolano e em um certo momento o crime aconteceu. Eduardo foi jogado de escada abaixo e veio a óbito.

Eduardo trabalhava numa churrasqueira há cerca de uma semana. Ao que foi apurado junto a populares no local, o homem foi atacado à saída do estabelecimento. Os bombeiros realizaram manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local.

Transtornado o pai de Eduardo disse com lágrimas nos olhos que havia perdido seu filho. Familiares estão lutando para trazer o corpo para o Brasil e fazer um enterro digno.

A Polícia Judiciária vai investigar o caso.