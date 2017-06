Filho de Tiririca é ‘confundido’ com assaltante preso na Praia da Costa

Compartilhar Facebook

O humorista, que está gravando um filme em São paulo, usou as redes sociais para desmentir o boato. Daniel Siqueira Ventura e um comparsa foram presos na última terça em Vila Velha

O filho do palhaço e deputado federal Tiririca, o humorista “Tirullipa”, usou as redes sociais para esclarecer boatos de que havia sido preso no Espírito Santo. “Gente, pelo amor de Deus, esse não sou eu”, disse o humorista, que recebeu diversas mensagens de amigos que o perguntavam se estava tudo bem.

Titullipa foi confundido com, Daniel Siqueira Ventura, preso após um assalto registrado na Praia da Costa, em Vila Velha, na última terça-feira (06). E as semelhanças com o assaltante, segundo humorista, surpreenderam até a mãe do cearense. “Chega de espalhar essa foto dizendo que sou eu, pois até a mamãe acordou hoje assustada e me ligou preocupada”, comentou.

Confira o post do humorista:

Gente pelo amor de DEUS esse não sou eu, estou recebendo muitas mensagens de amigos preocupados e mandando essa foto dizendo que eu entrei no Crime, pelo amor de Deus esse não sou EU NÃÕÕÕ…. chega de espalhar essa foto dizendo que sou eu, pois até a mamãe acordou hoje assustada e me ligou preocupada dizendo ia colocar o advogado bom pra mim …… misericórdia, tá amarrado, tá queimado em o nome de Jesus 🙏🏼

#NaoSouEu #EstouEmSãoPaulo #GravandoOfilme #OsParças

Extraido: Folha Vitória

Redação Folha Vitória