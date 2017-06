Festa do Peão Motociclista em Mantena – MG, faz grande sucesso.

Compartilhar Facebook

Com uma estrutura inédita, a 1ª Festa do Peão Motociclista mostrou que Mantena – MG tem capacidade, infra estrutura e um povo apaixonado por diversão.

Diante da crise e as condições financeira que Mantena foi entregue para o Prefeito João Rufino, parecia Mantena não ter condição de realizar uma das melhores festas da região. Mas diante da vontade política e organização o prefeito João Rufino mostrou que é possível, onde ele diz ter usado sua capacidade administrativa e uma equipe formada por pessoas de trabalhadora, que acreditam em Mantena sabendo dividir, executar tarefas e respeitar o próximo.

Quando pensamos em fazer a festa, à frente estavam os impedimentos e as dificuldades que foram vencidos pela vontade de realizar. É assim que a gente trabalha e tudo se iniciou com a limpeza da área que estava tomada de lixo.

Dali em diante, passou-se a preparar literalmente o terreno,onde todo acerto foi feito no local.

A festa esta ai com equipamentos, barracas, estruturas de palanques, som, iluminação, parque de diversões e tudo mais que fosse necessário para um resultado final compensador com qualidade conquistando a satisfação do publico em especial a população de Mantena – MG

Na noite desta sexta feira, 09 de junho de 2017, depois de dias de dura organização e trabalho, o grande momento chegou; com um grande sucesso como resultado principal.

Várias barracas foram montadas pelas diversas Secretarias de governo, entre elas, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, Gabinete, Assistência Social, entre outras, marcaram esta festa, valendo frisar a de Assistência Social, que aproveitando o momento de grande fluxo de pessoas, realiza arrecadação de alimentos durante o evento, os quais serão posteriormente destinados a quem precisa. Serviço Social também em período de festa.

Já a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, através de seu Secretário Mauro Pereira, se mostrando sempre atencioso, não deixou de homenagear aos empresários Mantenenses, que de maneira ímpar, ajudaram com total apoio para realização da Festa.

A festa contou com a presença de diversas autoridades, dentre estes, o Prefeito João Rufino, Vice Luiz Garcia, todo seu secretariado, vereadores, a convite do Vice Prefeito Luiz Garcia, se fez também presente o Deputado Lafayette Luiz Doorgal de Andrada, 1º Vice Presidente da Câmara dos Deputados do Estado de Minas Gerais, Deputados Estadual Léo Portela e Deputado Federal Leonardo Monteiro, mostrando assim que a atual administração tem mantido um estreito relacionamento com as esferas superiores de governo, na busca de benefícios e serviços para Mantena.

O prefeito João Rufino vem surpreendendo a todos, apresentando como professor dando aula no quesito administrar. João Rufino recebeu das autoridades presente a palavra de apoio para o desenvolvimento de Mantena MG, que pode voltar liderar a região, pela capacidade que tem de crescimento.

A cantora Mantenense Ia Souza, a qual vem abrindo um promissor caminho de sucesso Brasil a fora, passou a se apresentar, demonstrando logo de início, extrema qualidade de voz e performance de palco. Iá Souza soltou a voz, abrindo a 1ª Festa do Peão Motociclista de Mantena. Orgulho para nossa Mantena!

A dupla Gino & Geno iniciou sua apresentação no palco ao lado, também montado na área de festa, e logo que entraram em cena a galera foi a loucura, agitando e demonstrando com muita alegria e descontração .

Gino & Geno cantaram conhecidas músicas de seu repertório e foi acompanhada pela galera que faziam do refrão uma verdadeira onde de alegria.

A festa contou com um sistema de segurança forte com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e dezenas de seguranças particulares fizeram um show à parte, show de competência, organização e trabalho.

Hoje a noite esta por conta de Felipe Fantin e a galera que já aprovou a 1ª Festa do Peão Motociclista de Mantena.

