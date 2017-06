Ex-presidente da Assembléia, Gratz volta à prisão – ”Quem Pratica Corrupção está a um pé da prisão”

O ex-deputado estadual José Carlos Gratz voltou à cadeia. Desde o mês passado ele estava em prisão domiciliar por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Mas Gratz sofreu um revés na 2ª Turma Especializa da Corte na última terça-feira (27) e, por determinação da Justiça Federal, está na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, que abriga internos do regime semiaberto.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o ex-presidente da Assembleia Legislativa deu entrada na unidade na tarde desta quarta-feira (28).

Gratz foi preso em abril após ser condenado, em segunda instância, a sete anos pelo crime de peculato – quando um funcionário público desvia dinheiro. O caso remete ao ano 2000 e ao repasse de créditos de ICMS de empresas à Fundação Augusto Ruschi, recursos que teriam sido desviados e distribuídos para o favorecimento de pessoas envolvidas na campanha eleitoral daquele ano.

Além de Gratz, também foi preso o ex-chefe de gabinete do ex-governador José Ignácio Rodrigo Stefenoni, condenado a 4 anos e seis meses, também por peculato. De acordo com a decisão do juiz federal substituto Vitor Berger Coelho, da 1ª Vara Federal Criminal, Stefenoni deve cumprir a pena no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, onde já estava. Já o ex-tesoureiro de campanha de José Ignácio Raimundo Benedito de Souza – o Bené – condenado por lavagem de dinheiro por suposta participação no mesmo esquema, deve ficar em prisão domiciliar em período integral, monitorado por tornozeleira eletrônica.