“Eu tinha chave e levava uma caixa por vez”; confessa servidor que desviou remédios da prefeitura de Barra de São Francisco

Na última sexta-feira (15), após receber denúncia, a Polícia Civil de Barra de São Francisco chegou a um imóvel de aluguel no Bairro Irmãos Fernandes, onde estavam armazenados diversos medicamentos de propriedade da saúde municipal de Barra de São Francisco.

Alguns deles com a data de validade vencida. O suspeito de cometer o crime já foi identificado pela polícia.

De acordo com o delegado Dr. Juliano Batista Fernandes, o autor confessou, em depoimento, ter subtraído os medicamentos que chegaram à municipalidade em dezembro de 2016, logo após a última licitação realizada pela gestão anterior.

A população esta revoltada e pede mais desempenho nas investigações.

Ainda de acordo com o delegado, durante depoimento o servidor informou que tinha a chave do local, e que foi retirando as caixas com os medicamentos de pouco a pouco, um de cada vez, sempre ao final do expediente.

A casa usada para armazenar os medicamentos estava alugada pelo autor do crime, que chegou a morar no imóvel, mas havia mudado e deixado os medicamentos no local.

No imóvel, segundo o delegado, também foram encontrados atestados médicos preenchidos para uso e benefício do próprio servidor.

Após os medicamentos apreendidos serem devolvidos à saúde, os mesmos serão incinerados.

Diante de outras informações a atual gestão pública municipal vai continuar com o processo investigativo sem descartar que uma quadrilha tenha agido e de que o prejuízo seja maior. Não está descartado que uma investigação seja realizada pelo ministério público estadual por meio do GRUPO GAECO no município. Nossa pergunta é se este desvio de remédios foi ou não foi usado nas ultimas eleições e a quem foi beneficiado.

O nome do funcionário continua em segredo de justiça para não atrapalhar as investigações, ele está a disposição da justiça podendo ser definido sua prisão a qualquer momento.