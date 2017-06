Estado, Prefeitura e moradores debatem desenvolvimento de BSFco para os próximos 20 anos

Compartilhar Facebook

Twitter

Foi com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico de Barra de São Francisco e região, que o

governador Paulo Hartung participou, na tarde desta quinta-feira (1º), de seminário para discutir as políticas públicas de elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade. O evento foi realizado pela Prefeitura e contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas entre autoridades, membros da sociedade e lideranças da região.

O governador Paulo Hartung ressaltou que a reunião de trabalho é uma oportunidade de realizar um diagnóstico da região e traçar um planejamento de desenvolvimento. Hartung ressaltou a importância da utilização de ferramentas gerenciais para otimizar os recursos públicos e avançar em políticas públicas inovadoras.

“A ideia é criar políticas públicas que fomentem o desenvolvimento regional de forma integrada com os municípios da região. Estamos iniciando um mapa de navegação para os gestores públicos. Ao construir esse plano, o prefeito está criando uma conjuntura favorável para o futuro, com prosperidade compartilhada para todos. Essa região, que cada vez está mais forte na prestação de serviços, nasceu na atividade agrícola. Vamos refletir sobre as atividades econômicas e debater, por exemplo, como diversificar a agricultura, melhorar produtividade e qualidade da produção”, pontuou o governador.

Hartung também falou sobre a importância de potencializar os polos industriais e aumentar a geração de empregos e renda.

Já o prefeito Alencar Marim destacou que a gestão local pretende concluir ainda este ano a

construção do Plano de Desenvolvimento Econômico. “Esse momento que estamos vivendo é muito oportuno para fazermos o plano. Este é o primeiro evento com a presença destas diversas lideranças e pretendemos entregar até o final do ano este plano de desenvolvimento para os próximos 20 anos. Nosso crescimento econômico sempre foi por causa do empreendedorismo de nossos moradores, porém agora pretendemos crescer de forma organizada e mais justa para os moradores”, discursou.

Os participantes saíram lisonjeados de felicidade com entusiasmo e animados para esta grande tarefa que é montar a agenda 21, dando celeridade no desenvolvimento de Barra de São Francisco. A motivação foi grande atingindo também outros municípios por meio de sua representatividades presentes.

O governo por meio do palestrante, secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo o governo garantiu atender o município na estruturação do planejamento, orientação e total assistência.

O SEBRAE por meio de seu representante colocou à disposição do município toda infra estrutura para formação e orientação técnica para elaboração da agenda bem como a capacitação dos secretários e gerentes dos diversos setores da administração pública municipal.

De forma bem técnica o SEBRAE apresentou dados apontando para resultados importantes caso o município adote as orientações repassadas. Destacou a importância de comprar do próprio município onde a receita é gerada para o próprio e não distribuída para outros estados e afirmou tem como, vamos capacitar quem realiza as comparas para o município e o comerciante que precisa vender. Isto é planejamento e estratégia para o crescimento finalizou.

O seminário contou com a participação do secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, além de representantes do Sebrae; da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), prefeitos, secretários, vereadores, lideranças políticas, entidades, empresários, comerciantes, produtores rurais e diversos seguimentos.

Informações à Imprensa

Informações à Imprensa

Assessoria de Comunicação do Governo do Estado

Leonardo Nunes

Jornal Tribuna Cidades