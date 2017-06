Está acontecendo o 5º Encontro de Motociclistas de Barra de São Francisco – ES

Compartilhar Facebook

Twitter

O evento que conta com as mais lindas maquinas de velocidade em duas rodar ou no formato triciclo, está acontecendo dês da última sexta feira dia (02/06/2017) no Clube AABB no bairro Vila Landinha saída para o Distrito de Cachoeirinha de Itaúnas e vai até neste domingo dia 04/06/2017 o dia todo. O evento é para toda família e todas idades, está bem organizado e com total segurança.

A galera está comparecendo em massa neste grande e vento que já virou tradição no município. O Encontro sempre era sempre realizado no Clube Banestes, que desta vez perdeu para AABB.

O evento contou com presença ilustre do apaixonado por moto velocidade o Campeão de Motocross do município Gilberto Gil ( Gil Negão) e todo feliz clicou a vontade nos enviado alguma fotos da chegada dos maquinas que encanta e alegra Barra de São Francisco com muita festa.

Me fizeram uma fofoca dizendo que o evento esta bombando, e voce é o convidado especial da galera.

Localização

AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil – Vila Meniguite

Show com bandas de Rock

Camping Coberto

Entrada Franca

Praça Alimentação

Zoeira Tô Fora

Camping gratuito

Expositores

Shows de Rock

Churrasco 0800

Musica ao Vivo

Troféus p/ MC e MG

Indo la mande seu Self para gente pelo e-mail:grafitcom@hotmail.com ou pelo Watsapp: 2799897-7186