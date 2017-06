Espírito Santo recebe 43ª edição da Vitória Stone Fair

Compartilhar Facebook

Começou nesta terça (06) a 43ª edição da maior feira de mármores e granitos da América Latina, a Vitória Stone Fair. Cerca de 300 expositores, nacionais e de 18 países, e aproximadamente 20 mil visitantes são esperados na exposição, que segue até sexta (09), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Na abertura, algumas novidades, como assinatura do decreto que amplia o prazo de recolhimento de ICMS dos negócios realizados durante o evento e do protocolo para criação de laboratório de identificação de rochas.

A Vitória Stone Fair l Marmomac Latin America é um dos eventos mais importantes para a economia do Espírito Santo, que movimenta a cada ano milhões em negócios e destaca internacionalmente as belezas das rochas ornamentais capixabas.

Durante a solenidade de abertura o governador Paulo Hartung destacou que mesmo com a crise socioeconômica que castiga o país, o Espírito Santo está com as contas em dia e avançando na modernização de sua infraestrutura para enfrentar os gargalos históricos. “Com toda sua força e vigor no Estado e o no país, a Feira e o setor de mármore e granito encontram no Espírito Santo um Estado forte e organizado. A crise não é mole para ninguém. Quando passar, vamos olhar e perceber sua dimensão para o trabalho e famílias. O que diferencia, é como atravessamos a crise. Tenho certeza que o Estado será portador de oportunidade do pós-crise”, disse Hartung.

O evento, que fomenta negócios e é palco de lançamentos, é um dos maiores do setor na América Latina. “As rochas ornamentais são um segmento importante para o Estado, que é responsável por cerca de 80% das exportações brasileiras e gera aproximadamente 20 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. E é nesta feira que temos a oportunidade de mostrar a força do setor, de fomentar negócios, lançar novidades e ficar mais próximos do mercado”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo.

“É com muita honra que volto ao Estado para essa belíssima feira, que mostra que o Brasil não está parado e é com muitos brasileiros como vocêss que iremos ajudar a virar a página da crise”, afirmou o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho.

ICMS

Durante a cerimônia de abertura oficial do evento, o governador Paulo Hartung assinou decreto que amplia para aproximadamente 90 dias o prazo de recolhimento do ICMS de operações realizadas durante a Vitória Stone Fair e a Cachoeiro Stone Fair.

Desta forma, o imposto incidente sobre as operações realizadas de 6 a 9 de junho, na Vitória Stone Fair, deverá ser recolhido até o dia 19 de setembro. Já o imposto incidente sobre as operações ocorridas de 22 a 25 de agosto, na Cachoeiro Stone Fair, deverá ser recolhido até o dia 19 de novembro.

Também durante o evento, o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) assinaram um protocolo de intenções, para reunir esforços na criação de um laboratório para a identificação de rochas em Cachoeiro de Itapemirim.

Expositores

A Vitória Stone Fair reúne expositores nacionais e internacionais de países como Angola, Bélgica, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, França, Índia, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia, Singapura, Suécia, Turquia Venezuela e Vietnã. Além da variedade de rochas naturais que serão lançadas no evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer novas formas de beneficiamento de pedras, insumos, maquinários, novas tecnologias e aplicabilidade da pedra. A feira contará ainda com palestras, mesa-redonda, debates gratuitos e premiações.

O Governo do Estado terá um estande no evento, onde será possível conhecer linhas de crédito e outros produtos financeiros do Banestes e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). No espaço, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) mostrará as oportunidades de negócios no Estado e a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) divulgará os encantos dos atrativos turísticos do Espírito Santo com postais, mapas e roteiros. Outra atração será a exposição de produtos do agroturismo capixaba: cafés, queijos, produtos orgânicos e cachaças.

“A Vitória Stone Fair é importante pois movimenta a cadeia produtiva do turismo na Grande Vitória, especialmente em hotelaria e serviços, já que os participantes aproveitam o período aqui para desfrutar das opções turísticas locais. O sucesso desse evento mostra que o Espírito Santo tem excelentes oportunidades, estrutura e atendimento para o segmento de eventos”, acrescentou o secretário de Estado de Turismo, José Sales Filho.

A Vitória Stone Fair é realizada pela Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado (Sindirochas) e pelo Centro Tecnológico do Mármore e do Granito (Cetemag).

Saiba mais

As rochas ornamentais capixabas estão mais valorizadas no mercado internacional. Numa estratégia dos empresários do segmento, o preço dos mármores e granitos subiu mais de 6% no último mês de abril, se comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado, a alta é de 1,31%, em relação a 2016.

Os dados são do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e apontam também a hegemonia dos Estados Unidos como principal consumidor das rochas brasileiras no mundo, ao importarem US$ 222,4 milhões de janeiro a abril deste ano; seguidos pela China, com US$ 34,6 milhões no mesmo período.

Tradicionalmente, o Espírito Santo é o estado com os números mais significativos de exportação de rochas do Brasil. Em 2017, continua na liderança como maior exportador de pedras do país, com uma participação de 82% no total vendido, somando, sozinho, US$ 277,4 milhões dos US$ 336,3 milhões exportados pelo Brasil de janeiro a abril de 2017.

O setor é responsável por cerca de 20 mil empregos diretos e 100 mil indiretos no Estado e possui cerca de 1,6 mil empreendimentos, a maior parte deles na região Sul do Estado.

O segmento está presente nos 78 municípios, há 675 teares convencionais e 270 multifios, operando em mais de 400 frentes e lavras de mármores e granitos, sendo assim o maior parque de produção do setor no Brasil.

O Brasil é reconhecido no mundo não só pela qualidade de seus materiais naturais, mas principalmente pela enorme variedade de mármores e granitos, entre básicos e exóticos, quartzitos, ardósias e pedras translúcidas, disponíveis em um só território, com mais de 1.500 pedreiras ativas.

Nosso país figura em 4º lugar na produção de rochas ornamentais, tendo à frente China, Índia e Turquia. A produção brasileira é estimada em 9,5 milhões de toneladas.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedes:

Abertura 43º Stone Fair. Fotos:Leonardo Duarte/Secom-ES