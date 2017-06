Entrevista com o secretário de administração de Barra de São Francisco após 150 dias de Governo:

Compartilhar Facebook

1-) Paulinho você é considerado um homem forte do governo Alencar, o que diz sobre isso?

R: Não procede! Isso é coisa de governos anteriores onde haviam super secretários que tinham mais poderes de atuação em relação aos outros, no governo Alencar Marim todos os secretários têm o mesmo peso e valor, todos nós somos substituíveis a qualquer momento, portanto não existe super secretário e sim um grupo forte de pessoas do bem com o mesmo objetivo, fazer um governo forte, ético, transparente e respeitoso com a coisa pública.

2-) Paulinho em quais condições você encontrou a secretaria de administração quando assumiu?

R: Como todas as demais secretarias, em estado de calamidade administrativa, não era uma secretaria de administração pública estruturada com o mínimo necessário como deveria ser, as informações funcionais que são os arquivos físico estão expostas a uma fragilidade extrema, principalmente se tratando de uma secretaria que é o sistema nervoso da administração, O caos estava instalado, as maquinas foram formatadas destruindo criminosamente todas as informações que também fazem parte do patrimônio público, aqui não havia papel, toner, telefones cortados, computadores obsoletos quase todos inoperantes de tantas formatações, nada de suplementos administrativo do dia a dia, ares condicionados sem manutenção e com toda sorte de defeitos. Enfim tudo foi capciosamente preparado e sabotado para dificultar ao máximo o início da nova gestão.

3-) E quanto a equipe de colaborados de sua secretaria?

R: Embora pequena é minha maior motivação, é uma equipe técnica composta por servidores de carreira, pessoas sérias, competentes e comprometidas para uma gestão decente, no entanto havia uma caixa preta onde os servidores do setor estranhamente não tinham acesso as informações que eram mantidas em segredo, até mesmo os vereadores tinham que recorrer ao poder judiciário para obter informações que quando chegavam após meses já não interessavam mais pois já estavam ultrapassadas ou modificadas.

4-) Como está a situação dos servidores do município?

R: A pior possível, temos armários entupidos de direitos trabalhistas como FGTS, mudança de níveis, ats, entre outros direitos que não eram concedidos gerando imensos prejuízos aos servidores, folha inchada artificialmente com vantagens indevidas e ilegais que estão sendo pontualmente corrigidas, além de setores incorporando aos salários vantagens insustentáveis e algumas no mínimo imoral e desrespeitosa com o contribuinte.

Quanto ao quadro funcional podemos afirmar com segurança que temos dois grupos de servidores, um composto por servidores sérios que fazem jus aos seus vencimentos e carregam a administração e manutenção do município nos ombros com responsabilidade e zelo, porém infelizmente também temos um grupo menor composto de maus servidores que não tem comprometimento com suas atribuições, entupindo o RH de atestados, excesso de faltas, ou simplesmente perambulam pelo setor e nada produzem outros servidores passam por diversas secretarias e sempre são colocados à disposição por má conduta laboral entre outras reclamações do secretariado, caso estivessem na iniciativa privada não durariam um mês de tão ruins de serviços que são, entretanto esta gestão é diferente, não tem esse negócio de um grupo ganha as eleições e coloca o outro pra trabalhar, todos sem exceção vamos fazer por merecer nossos salários, embora não é exclusividade nossa, todos os poderes do país padecem desse mal, entendo que estabilidade no serviço público só é bom para o mal servidor em detrimento aos pesados impostos cobrados dos contribuintes.

5-) Encontraram desvio de conduta ou irregularidades administrativas?

R: Sim, problemas de gestão que quando detectamos pontualmente corrigimos, recebemos constantemente denúncias de irregularidades como desvio de conduta e corrupção que após averiguadas são encaminhadas a procuradoria a quem compete analisar a luz da lei, caso proceda os envolvidos são ouvidos pela comissão de sindicância e se confirmada a denúncia a procuradoria encaminha as demais instâncias, seja policiais, ministério público, tribunal de contas, além de outros órgão de controle e repressão caso envolva recursos federais. Todo e qualquer esforço será feito para resguardar os interesses do município, obviamente todas as ações passa pelo crivo do chefe do executivo.

6-) Paulinho dentro de suas colocações, o que vocês estão administrando então?

R-) Sem dúvidas uma imensa massa falida, uma montanha de dividas que emperra o município a desenvolver, neste momento entendo que é obrigação de todos nós deixarmos diferenças ideológicas ou pessoais de lado e trabalharmos em conjunto para proporcionarmos dias melhores ao povo tão sofrido que não suporta mais conviver com politicagens pejorativa, destrutiva, saques desenfreados dos cofres público, cidade abandonada, suja, administrações desrespeitosas com seus concidadãos.

7-) De quem é toda essa culpa?

R: Sem dúvidas, de quase todos os gestores que passaram pela prefeitura, os quais não fizeram uma administração ética, transparente e respeitosa com a coisa pública, desrespeitaram os servidores de carreira comprometendo suas aposentadorias e por muitas e muitas vezes destruíram o patrimônio público fazendo uma administração politiqueira e irresponsável com o único objetivo se servir do dinheiro público, se elegem levam pra casa o cofre do município, misturam as contas físicas e jurídicas com a do município, convidam um grupinho de amigos pra saquear o patrimônio do povo e por ai vai daqui a Brasília.

😎 E como isso pode mudar?

R: Bom se tratando de uma república ”jaboticabana”, acho difícil! Há não ser que clonamos um Sérgio Moro para cada cidade brasileira, o eleitor tem que ter mais responsabilidades na hora de votar evitando politiqueiros inescrupulosos de plantão com passado conhecido por má gestão, má conduta moral, histórico de corrupção e sem comprometimento com suas atribuições legais. Ou mudarmos o modelo político administrativo deste país endurecendo as leis que hoje contempla e protege estes tipos de gestores ou nosso pais está perdido.

9-) Mas aqui não tem instituições que punem maus políticos?

R: Bom até agora a sociedade assistiu o município ser saqueado e sucateado sem que os órgãos competentes levantassem de suas confortáveis poltronas ou tirassem as vendas dos olhos visto o sofrimento do povo e de pronto punisse os maus feitores, e diga de passagem contaram com calorosa ajuda e conivência dos poderes.

10-) como as instituições locais podem ajudar a evitar o saque sistemático além das imoralidades administrativa e institucionais as quais sempre ocorreram em Barra de São Francisco?

R: Primeiro saindo de sua zona de conforto e participando mais das decisões importantes do município, pois quando as pessoas de bem se afastam os canalhas oportunistas se juntam e acampam como cupins sobre os bens públicos, acredito que com a vigilância e participação direta da sociedade organizada nas decisões administrativas do município, afastará os hipócritas inescrupulosos de plantão. Recentemente a ONG sentinela francisquense em nome das instituições de Barra de São Francisco como lojas maçônicas, igreja católica, CDL, Lion ames (associação dos ministros evangélicos) entre outras onde entregaram um documento ao prefeito Alencar Marim recheado de recomendações onde o apoiam irrestritamente desde que ele faça uma gestão ética, transparente e responsável com a coisa pública, Alencar Marim tem o apoio das instituições sérias para tirar o município deste abismo ao qual o empurraram, caso necessário há disposição de um grupo de pessoas com representatividade desembarcar em vitória pra uma boa conversa com o governador e o presidente do tribunal de justiça pra defender interesses do município.

11-) E quais as medidas que você adotou para corrigir os problemas encontrados e haverá uma sindicância?

R: Bom as medidas não são minhas e sim medidas de governo onde envolve o chefe do executivo, secretários, servidores efetivos entre outros e diretamente a procuradoria a quem tem competência para diligenciar e encaminhar aos órgãos competentes irregularidades encontradas, porém como estamos concertando o carro em movimento, conforme defrontamos com o problema pontualmente corrigimos e encaminhamos, quanto a sindicância, já esta sim em andamento porem a equipe tem muito tempo pela frente e nestes primeiros meses ainda estamos estruturando a equipe pois não podemos parar o município com tantos problemas básicos para fazer investigações, pois os serviços são contínuos temos que melhorar e avançar e simultaneamente vamos auditando as contas públicas, vale lembrar que não é governo continuo, não tivemos transição e sim toda sorte de sabotagens lembrando que mais cedo ou mais tarde todos responderão pelas responsabilidades de seus atos.

12-) Paulinho faça suas considerações finais.

A administração não está reclamando pois já tínhamos uma noção do que encontraríamos pela frente, só estamos e vamos participar a sociedade durante todo o governo Alencar Marim de tudo o que encontrarmos de irregularidades, a caixa preta está sendo aberta e garanto que o estrago foi grande de tanto descontrole e irresponsabilidade que deixou o município literalmente engessado, lembrando que desde o primeiro mês de governo a folha de pagamento está no portal transparência como manda a lei mas não era acatada, e assim será até o ultimo dia de governo, e iremos muito além estamos fazendo o dever de casa do governo anterior inserindo a folha de pagamento dos últimos quatro anos 2013/2014/2015/2016 e o melhor detalhada mês a mês para sociedade poder fazer algumas comparações e observar certas discrepâncias com dinheiro público.

O que era considerado uma super secretaria, hoje é uma secretaria que funciona como as demais atendendo a todos os que procuram com educação e respeito, com uma equipe motivada e valorizada com amplo acesso as informações e extensiva a qualquer cidadão afinal as informações são pública

Estamos aceleramos o atendimento diário desburocratizado o setor, implantando novas ferramentas de controle e celeridade ao fluxo de informações e consequentemente geramos economia do dinheiro do contribuinte além de dar dignidade no atendimento aos que procuram aquela secretaria.

Neste governo não tem super secretários e sim secretários que formam uma equipe coesa e harmoniosa regida por uma pessoa educada, simples, humilde porem muito ciente do tamanho do desafio e de suas responsabilidades no comando do município.

Estaremos sempre fazendo as comparações, não é justo que a população a qual paga pesados impostos e os salários dos gestores, não tenham informações a respeito do que ocorre na sede administrativa, é bom que a sociedade saiba que estamos pilotando um navio que está indo a pick a curto prazo, um navio pirateado, saqueado a abandonado, entretanto estamos tendo muito apoio da sociedade organizada a qual se posicionou ao lado do prefeito para que ele faça diferente, estamos recebendo a cada dia mais apoio do governo do estado, vereadores, deputados estaduais e federais pra ajudar um chefe de governo honesto, transparente e com uma gestão forte, não tenham dúvidas este governos tomará todas as medidas necessárias por mais difíceis e amargas que sejam mas vai lutar bravamente por nossa amada Barra São Francisco.