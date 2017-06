Encontro do Motoclube Via 381 em BSFco – ES, foi o maior sucesso.

Com inicio na noite desta sexta feira dia 02 deste mês o 5° Encontro do Motoclube Via 381 foi o maior sucesso. O clube também comemora o seu 5º aniversario e para que a festa bombasse contou com as bandas Drenna, Last Line e banda de rock The Gamba’s.

Para entrar no evento, que aconteceu no espaço da AABB e curtir toda a festa, cada participante levou 01,kg de alimento não perecível. O evento contou com a presença de pessoas de todas as idades e a presença marcante do fotografo Mazinho do Hospital dando um show de click, mostrando toda beleza da festa.