Empresas terão acesso aos financiamentos do Bandes durante Vitória Stone Fair

Empresas do setor de rochas ornamentais interessadas em incrementar a produção poderão contar com os financiamentos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), durante a Feira Internacional do Mármore e do Granito, que acontece desta terça (06) até a sexta-feira (09), no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A equipe do banco fará atendimentos exclusivos aos empresários que participam do evento. Entre as soluções de crédito que o banco oferece estão financiamentos para produtos e serviços. O Bandes apoia investimentos em implantação, expansão, modernização e desenvolvimento tecnológico das empresas, incluindo a aquisição de equipamentos importados.

A previsão é que até R$ 50 milhões sejam liberados neste ano para empresas com até R$ 90 milhões de faturamento anual. Para o diretor de Crédito e Fomento do Bandes, Everaldo Colodetti, a Feira é uma oportunidade de fortalecer o arranjo produtivo local. “É uma alternativa para que a empresa tenha fôlego para manter os negócios em andamento dentro da normalidade, o que amplia as perspectivas de crescimento futuro”, afirma.

Inovação

“O banco é parceiro do arranjo produtivo do segmento de rochas ornamentais, um dos mais importantes do Estado, e estamos trabalhando com prioridade para fortalecer a competitividade do setor, tanto no mercado nacional, quanto no que se refere à capacidade de exportação dessas empresas”, destaca Everaldo Colodetti.

Ele complementa que há financiamentos específicos para empresas com alto grau de emprego de tecnologia. O empreendedor também pode contar com recursos da Finep/Inovacred. Essa solução disponibiliza recursos que podem ser aplicados em projetos de inovação, como introdução de novos produtos no setor, e também no aperfeiçoamento dos já existentes, visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional e nacional.

Conheça algumas linhas de crédito do Bandes

Linhas de Investimento Fixo

O que é?

É o investimento para aquisição de máquinas e equipamentos, obras civis e instalações, móveis e utensílios, franquias, treinamento de pessoal, bens de informática e softwares, projetos de investimento para implantação, ampliação, expansão, relocalização, modernização e diversificação.

Quem pode contratar?

Pessoas jurídicas e profissionais liberais localizados no Espírito Santo.

Quais são as principais vantagens?

Financiamento de até 100% do valor do investimento.

Apoio a projetos com capital de giro associado (financiando investimento fixo e capital de giro).

Financiamento dos investimentos realizados nos 12 meses anteriores ao protocolo da solicitação de financiamento.

Isenção de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme linha.

Financiamento de novos negócios (implantação).

Investimentos em máquinas e equipamentos, novos ou usados, inclusive importados.

Prazo de carência adequado ao investimento.

Opção de parcelas variáveis ou fixas.

Bônus adimplência para pagamento até a data do vencimento.

Quais são as condições?

Juros a partir de 1,08% ao mês*.

Prazo total de até 60 meses.

*Taxa de juros considerando bônus adimplência para pagamentos até a data de vencimento.

Linhas de Capital de Giro

O que é?

É o investimento que financia a manutenção e o fortalecimento das atividades na empresa.

Quem pode contratar?

Pessoas jurídicas e profissionais liberais localizados no Espírito Santo.

Quais são as principais vantagens?

Opção de parcelas fixas ou variáveis.

Carência de até 12 meses.

Bônus adimplência para pagamento até a data do vencimento.

Quais são as condições?

Juros a partir de 1,35% ao mês**.

Prazo total de até 48 meses.

**Taxa de juros considerando bônus adimplência para pagamentos até a data de vencimento.

Informações sobre linhas de financiamento:

Bandes Atende: 0800 283 4202 ou www.bandes.com.br

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação Social do Bandes

Leonardo Iannone

Tel.: (27) 3331-4322/ (27) 99910-4444

Bárbara Deps Bonato

Tel.: (27) 3331-4352

comunica@bandes.com.br

www.facebook.com/bandesonline