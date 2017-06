Empresário de Venda Nova do Imigrante é detido com mais de 143 mil dólares na BR 101

Todo o valor estava no interior de uma caminhonete do modelo Toyota Hilux, conduzida por um empresário da cidade de Venda Nova do Imigrante.

Um valor total de US$ 143.380,00 foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última quarta-feira (28), na altura do km 304 da BR 101, em Viana.

O dinheiro estava no interior de um veículo do modelo Toyota Hilux, que estava sendo conduzido por um empresário de Venda Nova do Imigrante. A caminhonete foi abordada por uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF que encontrou o valor após uma fiscalização.

O condutor do veículo não tinha comprovação da origem do dinheiro, mas alegou que o valor seria usado para a compra de uma fazenda, na qual o proprietário atual requisitou que o pagamento fosse realizado com a moeda estrangeira.

O condutor, o passageiro e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em Vila Velha, para que sejam aplicados os procedimentos legais da lei de “lavagem” de dinheiro.