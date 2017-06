Em defesa do Espírito Santo, lutando pela saúde dos municípios. Marcus Vicente Visita Hospital São Camilo em Aracruz

Em defesa do Espírito Santo na busca de melhoria a de vida para os Capixabas, o Deputado Federal Marcus Vicente PP, faz representatividade forte no congresso federal e por meio de suas emendas parlamentares vem ajudando os vários segmentos do estado com atenção especial à saúde.

Para acompanhar de perto o deputado não descansa nem no domingo, pois segundo ele sua vida aqui na terra é pra dedicar as pessoas e como deputado tem a função e obrigação de estar presente ouvindo e agindo em defesa do nosso estado, trabalhando para melhoria de vida de nos capixabas.

Na manha deste domingo Marcus Vicente fez visita ao Hospital São Camilo, em Aracruz. Esteve acompanhado de sua esposa Naciene Vicente, e fui recebido pelo Presidente do Conselho Curador do Hospital, Evilasio Oliveira Costa, Dr. Sixto Quinonez e o também Dr. Ademar Devens. O deputado disse que conheceu de perto as instalações do hospital e aproveitou para conversar sobre recursos destinados para a instituição.