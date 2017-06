Ecoporanga inicia programação da Semana Mundial do Meio Ambiente

Compartilhar Facebook

Teve início nesta segunda-feira (05), a Semana Mundial do Meio Ambiente. A prefeitura de Ecoporanga, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deu início as atividades em alusão a Semana do Meio Ambiente no Município.

A Semana do meio Ambiente é uma iniciativa que visa inserir a sociedade como um todo nas pautas relacionadas à preservação ambiental e conscientizar a comunidade sobre a importância do cuidado com o meio ambiente.

Em Ecoporanga, a semana teve seu lançamento no Horto Florestal João Dal’Col Sobrinho, com uma palestra inicial sobre a preservação das árvores nativas, ministrada pelo Coordenador do IDAF em Ecoporanga, Delton Almeida. A programação que teve início nesta segunda-feira (05) e segue durante a semana toda, até sexta-feira (09), contará com várias ações ambientais no decorrer dos dias, que vão desde a arborização, palestras relacionadas a preservação ambiental, até trilhas ecológicas, no Parque do Horto Municipal, com monitores do parque que apresentam a biodiversidade da fauna e flora da reserva.

O prefeito Elias Dal’Col disse que o foco desta programação é a preservação do meio ambiente, temos que despertar para estas ações porque o meio ambiente é vida. ”Reflorestar é necessário, se quisermos continua tendo água e chuva é preciso fornecer a natureza os nossos cuidados com ela.” Destacou o prefeito Elias Dal’Col

A Secretaria de Meio Ambiente de Ecoporanga tem trabalhado com afinco para não só cuidar do meio ambiente, como também de conscientizar a comunidade em geral de que esse cuidado não depende só da Secretaria de Meio Ambiente, depende principalmente da população.

“Temos feito um trabalho de conscientização da coleta do lixo e de arborização da cidade, através do Projeto ProEco, trazendo à tona esse debate ambiental e conscientizando a nossa população da importância de um ambiente limpo e arborizado”, ressaltou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Thiago Caldeira.