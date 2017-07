É amanha a Deliciosa Feijoada do EJC – Igreja Católica Matriz às 11:00 Horas

No dia 02 de Julho acontece na Igreja Matriz de Barra de São Francisco a Feijoada do EJC! no valor de 15 reais, com início ás 11:00hs da manhã, e você terá a opção de comer no espaço e se preferir de levar a sua marmitex para casa, os ingressos estão sendo vendidos pelos jovens do EJC e Casais do ECC, e toda renda será em prol do XI EJC da Paróquia São Francisco de Assis!

ATENÇÃO: OS INGRESSOS SÃO LIMITADOS.