Duas Pessoas Morrem e Três ficam Feridas em Acidente na Rodovia que liga a Sede do Município em Boa Esperança

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta segunda-feira, dia 03, em Boa Esperança. O acidente ocorreu por volta das 10h, na Rodovia que liga a sede do município à Comunidade de Santo Antônio.

Segundo a polícia, os veículos, um Cross Fox e uma Chevrolet S10, se chocaram de frente, próximo ao trevo do Patrimônio do Bis. As vítimas foram socorridas e conduzidas ao Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança, sendo que uma delas, identificada como Natividade dos Anjos Ferreira Silva, de 71 anos, que estava na S10, não resistiu aos ferimentos vindo a óbito na unidade hospitalar. Ela era natural do sul da Bahia e, de acordo com informações, estava a passeio em Boa Esperança.

Já o motorista do Cross Fox, Devair Medeiros da Conceição, de 71 anos, foi transferido em estado gravíssimo para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, e também não resistiu aos ferimentos vindo a óbito durante a tarde, na unidade hospitalar

As outras três vítimas também foram transferidas para o Hospital Robertos Silvares, em São Mateus. A polícia está apurando as causas do acidente. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o SML de Linhares.