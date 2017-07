Dois mortos e dois feridos em grave acidente na BR-259 em João Neiva

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (1º) em João Neiva, região norte do Estado, deixou dois mortos e dois feridos. A colisão, que envolveu um carro de passeio e dois caminhões aconteceu na BR-259, por volta da 1h30. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a PRF, o veículo de passeio tentou fazer uma ultrapassagem em um caminhão (conduzido por um motorista de 33 anos), quando acabou colidindo com outro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, ele ainda atingiu o primeiro caminhão, que seria ultrapassado.

As quatro vítimas do acidente estavam no carro de passeio. As duas pessoas que morreram não tiveram suas identidades reveladas. Os corpos foram removidos, ainda na madrugada, para o Departamento Médico Legal em Linhares. Já os outros dois feridos, um homem de 38 anos e um menino de 13 anos, foram levados para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.

Weslei Radavelli

Tribuna Online