Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce da doença

A data é celebrada no dia 23 de novembro em todo o país. No Espírito Santo, para reforçar o enfrentamento à doença, foi realizado no último domingo (19/11) um passeio motociclístico, promovido pela Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Acacci

Dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer infanto-juvenil. A data chama a atenção de todos no país para a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença que, quando descoberta cedo, tem maior chance de cura.

No Espírito Santo, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) apoia o debate proporcionado por essa data. Para marcar a luta pela doença, a Polícia Rodoviária Federal promove um passeio motociclístico no último domingo (19/11), a partir das 7h. A concentração para o evento aconteceu na sede da Acacci, em Jardim Camburi, Vitória e, na ocasião, poderão ser doadas fraldas geriátricas tamanho M ou leite em pó.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que ocorrerão cerca de 12.600 novos casos de câncer em crianças e adolescentes no país em 2017. Porém, o tratamento da criança com câncer é um dos maiores exemplos de sucesso nas últimas décadas. A cura passou de 80% de taxa de mortalidade para 80% de taxa de cura.

No entanto, a taxa de cura no Brasil, de acordo a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope), ainda é aquém do almejado. Um dos fatores que contribuem para isso é o diagnóstico tardio. “Uma criança, quando tem a doença diagnosticada precocemente, pode ser tratada com a possibilidade de ter menos sequelas e mais qualidade de vida, por isso é tão importante a família ficar alerta a sinais e sintomas que podem ser câncer e procurar um médico”, alerta Teresa Fonseca, presidenta da Sobope.

Pais e responsáveis, reforça Teresa Fonseca, devem prestar atenção a sinais e sintomas que podem ser confundidos com outras doenças comuns à infância, por isso, o cuidado deve ser reforçado. A presidenta da Sobope chama a atenção para características como palidez progressiva, dor óssea, nas articulações, inchaço que provocam dificuldades de andar, manchas roxas ou sangramentos que não são de traumas – principalmente nos membros inferiores e superiores – e febre prolongada que deixa a criança em condições apáticas.

Dores de cabeça diárias matutinas acompanhadas de vômito, alterações no equilíbrio, na visão, no andar, convulsões, presença de ínguas frequentes, perda de peso importante, assim como o comportamento da criança que deixa de brincar e só quer ficar deitada, também podem sinalizar que algo não vai bem. “Diante desses sintomas é importante que a criança seja avaliada por um médico”, alerta Teresa Fonseca.

Para Rilder Campos, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC), o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil é mais uma data importante para mobilizar a sociedade em prol da importância do diagnóstico precoce da doença. “O câncer infantojuvenil é segunda causa de morte na faixa etária entre 01 e 19 anos, só perde para fatores externos como acidentes, então, precisamos nos unir para salvar as nossas crianças, identificando o quanto antes os sinais e sintomas da doença, para que elas sejam curadas e possam seguir com suas vidas”, alerta.

Multiplicando Saberes – Como parte das atividades para marcar o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil, a Acacci está disponibilizando para a Rede Cuidar Norte, de Nova Venécia, material técnico para treinamento dos profissionais de saúde e atenção primária da região. No formato de vídeos, o material também pode ser disponibilizado para as secretarias de saúde dos municípios que manifestarem, junto à Acacci, interesse em multiplicar as informações para os profissionais que atuam na área, como já fez, por exemplo, a Prefeitura de Vitória. Outro público importante são os professores da rede municipal, por exercerem contato mais próximo com as crianças no dia a dia.