Dia 5 de julho tem formatura PROERD em Água Doce do Norte. Venha participar.

Acontecerá na próxima quarta-feira, 5 de julho, a formatura de 160 alunos das turmas de 5º ano do Ensino Fundamental das Escolas: EMEIF Adolfo Rosa Vieira (Gov. Lacerda de Aguiar), EMEIEF Professora Maria Vargas da Silva (Santo Agostinho), EMEIEF Santa Luzia do Azul (Santa Luzia do Azul) e EMEIEF Nilsa Alves Figueira (Água Doce do Norte) , que participaram do Currículo Caindo na Real do PROERD

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD – é a versão brasileira do programa norte-americano DARE – Drug Abuse Resistance Education, surgido em 1983. No Brasil o programa foi implantado em 1992 e hoje conta com 04 cursos: Proerd educação infantil, 5º e 7º ano do ensino fundamental e Curso Proerd para Pais/Comunitário.

O programa possui como material didático “Álbum ilustrativo contendo cartazes com cenas diárias”, o “Livro do Estudante” “Livro dos Pais” e o “Manual do Instrutor” auxiliando os respectivos cursandos e os Policiais Proerd no desenvolvimento das lições.

O programa consiste em uma ação conjunta entre o Policial Militar devidamente capacitado, chamado Policial Proerd, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudar os estudantes a reconhecerem as pressões e a influência diária para usarem drogas e praticarem a violência, e a resistirem a elas. O curso é composto de 10 lições que acontecem uma vez por semana quando um policial fardado vai à sala de aula instruir os estudantes como se manter longe das drogas e da violência.

A formatura acontecerá na Praça Central da cidade de Água Doce do Norte a partir das 18 horas do dia 5 de julho de 2017.