DETRAN ES – LEILÃO ONLINE DE MOTOS DIA 28 DE JUNHO DE 2017 – Lance a partir de R$50.00

Compartilhar no Facebook

Lance inicial de R$ 50.00

Este trabalho que está sendo feito semanalmente com o objetivo de desafogar os pátios de Detran e ainda gerar arrecadação para o Estado.

O DETRAN DO ESPÍRITO SANTO anunciou que vai realizar novo leilão de motos no estado, apenas na modalidade online. Foi anunciado que serão leiloadas 300 motos em bom estado de conservação, com direito a documentação para voltar a circular.

Nesta quarta-feira (28) 258 carros e motocicletas apreendidos serão leiloados eletronicamente em mais uma edição do leilão eletrônico do Detran. Com menor valor inicial de lance para motos de R$ 50 e, para carros, de R$ 490, o leilão é 100% eletrônico e a tecnologia aplicada pelo departamento de trânsito é a mesma utilizada na Operação Lava Jato.

Este trabalho que está sendo feito semanalmente com o objetivo de desafogar os pátios de Detran e ainda gerar arrecadação para o Estado.

“A tecnologia utilizada garante total transparência e isonomia no processo de venda, uma vez que é 100% eletrônico, ou seja, não tem nenhuma interferência humana. Além disso, este processo não gera nenhum custo ao órgão estadual”, diz Rodrigo Stehling, diretor executivo da Gestto, empresa credenciada para realizar o leilão. Os interessados devem se cadastrar no site: www.detran.es.gov.br/web/edital_de_leilao_eletronico.htm e preencher os dados solicitados.