Desfile Garota Mantena 2017 foi sucesso e Conrado & Aleksandro encerrou com chave de ouro.

Aconteceu no último sábado 10 de junho de 2017, o Desfile Garota Mantena 2017, com a participação de várias jovens do município. O evento, que por sinal foi organizado pelo Locutor Charles foi sucesso total, tanto pelas lindas garotas que participaram, quanto pela qualidade e organização do evento.

O público que compareceu em massa abrilhantou bastante o evento. Afinal quem faz a festa ficar boa e bonita é a presença da galera.

O Prefeito João Rufino participou de perto da maioria dos eventos que ocorreram durante a festa. Rufino disse de sua satisfação em estar realizando a referida festa depois de tantos anos sem nada que alegrasse o povo de Mantena.

Ele se mostrou bastante satisfeito com o resultado do evento, disse que sua intenção para Mantena é das melhores, que sua administração será totalmente voltada para realização de obras e sempre que possíveis momentos festivos para o povo de seu município.

Ao todo foram 11 participantes que disputaram voto a voto a preferência dos jurados:

Ao final, os jurados depois de votarem todos os quesitos, deram a vitória a jovem Railane Furtado, que além de receber vários presentes, ainda teve a oportunidade de visitar o Camarote do Cantor Filipe Fantin.

Vale aqui frisar que participaram também do evento as vencedoras das disputas das duas primeiras etapas sendo uma da cidade de Itabirinha.

No domingo 11/06/2017 o brilho ficou por conta da apresentação da Dupla Conrado e Aleksandro em um show que foi realizado com muita qualidade.

Na opinião da galera, foi um dos melhores Shows da festa. As maiorias das pessoas expressavam de forma categórica ao dizer que não esperava que o show fosse tão bom. A 1ª Festa do Peão Motociclista de Mantena deixou saudades. O prefeito e toda sua equipe continuam recebendo elogios de quem compareceram a festa da cidade.

