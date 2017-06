Deputados capixabas decidiram também ouvir envolvidos na duplicação e na fiscalização sobre grave acidente e não descartam CPI

A Comissão de Fiscalização da Concessionária ECO 101 – BR 101, após acidente do dia 22 de junho, que levou a óbito 23 cidadãos capixabas, definiu na terça-feira (27) que vai levar o caso ao Ministério Público Federal para apuração. Os deputados que compõem o colégio de fiscalização da Câmara dos Deputados também querem ouvir os responsáveis pela duplicação da via e os órgãos de fiscalização do Governo Federal e estudam a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as Concessões Rodoviárias no país.