Deputado Federal Marcus Vicente visita Hospital Fumatre, em Ecoporanga

Na manhã de sábado (24), o prefeito Elias Dal’Col acompanhado da primeira dama Rosângela Souza, vice-prefeito Rogério Paulino e o vereador Nélio Quedevez acompanhou o deputado federal Marcus Vicente em visita a Fundação Médico Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Ecoporanga (FUMATRE), para conhecer as instalações do hospital e angariar recursos para a saúde do Município. O deputado que já vem apoiando e destinando recursos, se colocou mai uma vez à disposição de Ecoporanga para destinação de emendas parlamentares.

O deputado federal Marcus Vicente foi recepcionado pelo presidente do hospital FUMATRE, João Carlos Ribeiro e pelo vice-presidente Vitor Luiz Barbosa, onde conversaram sobre o hospital e a aplicação de investimentos e emendas, recursos para trazer a Rede Cegonha, profissionais para atender a população e implantação do sistema de hemodiálise, solicitações feitas pelo prefeito de Ecoporanga, para melhorar o atendimento no hospital.

O deputado acompanhado pelo prefeito Elias, vice-prefeito Rogério, vereador Nélio e pela equipe do hospital, estiveram nas enfermarias, sala de pediatria, sala de cirurgia que está com nova mesa cirúrgica elétrica, foco cirúrgico de teto e equipamentos modernos para realizar as operações, e ainda a nova sala de Raio X digital com os novos equipamentos, para agilizar o atendimento aos seus usuários.

“Sabemos da crise e estamos com muita vontade de fazer as coisas. Nosso prefeito está buscando parcerias para dar o resultado que nossa população tanto deseja”, disse o vereador Nélio Quedevez.

A emenda é uma importante contribuição para a melhoria contínua da estrutura e da tecnologia e, consequentemente, da qualidade na assistência, para o Hospital que atende 100% dos usuários do SUS no Município.

O prefeito disse que é possível melhorar ainda mais o atendimento aos munícipes e garantiu que a cidade ainda terá outras melhorias no setor da saúde que é uma das prioridades de sua gestão.

Veja as Fotos: